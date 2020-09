Lil Nas X se pregătește să lanseze o carte pentru copii, la începutul anului viitor, carte pe care a descris-o ca fiind „cea mai bună carte pentru copii din toate timpurile”.

Cartea rapper-ului se numește „C Is For Country’ și va fi publicată la editura Random House Kids pe data de 5 ianuarie 2021.

Starul a scris pe Twitter, potrivit contactmusic.com: „Voi lansa curând cea mai bună carte pentru opii din toate timpurile! C IS FOR COUNTRY, pe 5 ianuarie 2021, la editura Random House Kids. Abia aștept să o citiți și voi…”

Anunțul despre carte vine după ce, în weekend, Lil Nas X a dezvăluit câteva dintre titlurile pieselor ce vor apărea pe albumul său de debut, care va fi și el lansat curând. El a postat pe Instagram Stories o fotografie a unei liste care cuprindea titlurile ‘Call Me By Your Name’, One Of Me’, ‘Titanic’ și ‘Don’t Want It’.

Pe Twitter a scris, anterior, că va reîncepe să scoată piese noi „imediat ce banii de pe ‘Old Town Road’ se vor termina”.