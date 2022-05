Viața de mămică nu e ușoară. Lili Sandu, vedeta care devenit mamă la 40 de ani, atunci când se aștepta mai puțin, a povestit cum i s-a schimbat viața total după nașterea micuțului, Thomas Jay. Vedeta a trecut printr-o depresie post natală de care și acum se tratează, potrivit click.ro.

Click!: Lili, cum vă împărțiți voi sarcinile acasă? Stați amândoi cu copilul sau faceți cu rândul?

Lili Sandu: Eu mi-am dedicat un an de zile copilului. Am fost acolo trup și suflet lângă el, la fel și Silviu. Silviu s-a angajat de curând, e dificil pentru el să mai stea așa mult cu copilul, dar eu sunt acolo lângă el. Mă mai ajută mama mea și părinții lui Silviu în week-end. Am trecut de perioada aia foarte grea, deja am început grădinița, așa că sunt câteva ore în care efectiv pot să respir. E băiat mare acum, mai am un pic și-l însor!

Ai trecut printr-o perioadă mai dificilă. Vorbeai de stări de anxietate și chiar de o depresie post natală…

Stările de anxietate în maternitate pe mine nu m-au olcoit. Greutățile și problemele pe care le-am simțit sunt universal valabile pentru orice femeie la primul copil. La al doilea, deja știi să-ți manageriezi acele trăiri și caruselul ăla de emoții. La început, nu știi ce să faci că n-are alte instrucțiuni copilul când vine pe lume.

Practic, simțeam că mi-am pierdut cumva identitatea. Mi-era și rușine să vorbesc la început despre asta. Adică, ce o să zică lumea că ți-ai dorit un copil și acum vii să te plângi? Nu am avut timp, mă spălam pe cap odată la două săptămâni!

M-a ocolit depresia, adică, de fapt, m-a atins așa un pic. O depresie post-natală vine tocmai din cauza faptului că, la începutul lăuziei, femeia nu trebuie să-și revină doar fizic, e o chestie homonală, psihică. Relația cu tatăl copilului, e practic, inexistentă.

Femeia trebuie să conștientizeze că există altcineva pe primul loc, căruia trebuia să-i dedice mai mult decât viața ei. Să se dedice în totalitate. Multe femei, din cauza oboselii și a stresului, nu conștientizează asta și trec peste acea perioadă după cinci-șase luni și îşi dau seama că au fost pe pilot automat și pică psihic. Am apelat cumva indirect și la un specialist. Nu-mi permiteam o oră de terapie practic.

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/lili-sandu-cosmar-dupa-nastere-relatia-cu-tatal-635971.html