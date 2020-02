Lili Sandu, în vârstă de 40 de ani, va deveni mamă pentru prima dată în mai puţin de şase luni. Cântăreaţa şi iubitul ei sunt în al nouălea cer de când au aflat că vor deveni părinţi. Invitată în platoul emisiunii „Vorbeşte lumea” alături de Silviu Ţolu, Lili a vorbit despre sentimentele pe care le trăieşte în această perioadă şi despre nerăbdarea pe care o trăieşte ştiind că în scurt timp îşi va ţine copilul în braţe, notează click.ro.

„Este într-adevăr un miracol pentru că drumul nu a fost ușor. Când am văzut la ecograf bebelușul am simțit atât de multă fericire încât m-am gândit, Doamne, în momentul în care îl voi ține în brațe oare cum mă voi simți”, a spus Lili, conform sursei citate.

