Doi noi concurenţi din showbiz îşi vor demonstra abilităţile la „Exatlon”. Este vorba despre Lili Sandu și What’s up. Cei doi au răspuns provocării și sunt gata să lase confortul de acasă pentru a dovedi că dorința de a-ți depăși propriile limite și voința pot fi aliați prețioși în orice încercare, oricât de dificilă ar părea aceasta, notează click.ro.

Cântăreață, actriță şi vedetă de televiziune, Lili Sandu este, la 39 de ani, una dintre cele mai apreciate și carismatice persoanje feminine din showbiz. A avut numeroase apariții în cadrul unor importante show-uri de televiziune, s-a bucurat de succes și în muzică, melodiile interpretate regăsindu-se în topurile muzicale românești, a jucat în seriale, cucerind prin naturalețe, talent și, nu în ultimul rând, frumusețe.

„M-am gândit serios când am primit propunerea. Asta pentru că știu cât de important este să poți face față din punct de vedere fizic în acest concurs. Nu am făcut sport de performanță, dar a contat mult în decizia mea faptul că am practicat kickboxing, pilates, jogging pentru sănătate și pentru a mă menține în formă.”, a spus Lili Sandu, conform sursei citate.

