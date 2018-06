Lily Allen îşi doreşte să se întoarcă pe băncile şcolii, însă nu ştie sigur ce ar vrea să studieze.

Cântăreaţa – care are două fetiţe împreună cu fostul ei soţ, Sam Cooper, pe Ethel, în vârstă de şase ani, şi pe Marnie, în vârstă de cinci ani – a spus, potrivit contactmusic.com: „Aştept să vină luna septembrie, iar până atunci mă voi gândi ce aş putea studia. Va trebui să îmi iau din nou, totuşi, diploma GCSE (General Certificate of Secondary Education), pentru că nici măcar nu am una. Aş vrea să pot să îmi plătesc ipoteca. Nu ştiu încă ce voi studia. Drept, poate? Medicină? După ce am suferit un avort, mi-am dorit foarte mult să mă fac moaşă.”