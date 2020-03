Echipa Laboratorului de Metagenomică și Biologie Moleculară din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a implementat o linie semi-automată de testare pentru coronavirus (COVID-19), sub coordonarea șefului de lucrări biolog Andrei Lobiuc și a profesorului universitar Mihai Dimian, cu consultarea colegilor de la Institutul „Matei Balș” din București și a specialiștilor din industria de profil.

Această linie de testare este formată dintr-un aparat Real Time PCR, un extractor automat de acizi nucleici, hotă microbiologică cu certificare de siguranță clasa II, vortex, centrifugă cu răcire, laptop, pipete automate monocanal și multicanal. Echipamentele folosite în acest demers sunt de ultimă generație, extractorul automat, cu o capacitate de 24 de probe, permițând reducerea timpului de lucru si creșterea siguranței microbiologice. De asemenea, menționăm faptul că aparatul Real Time PCR este de tip multiplex, ceea ce înseamnă că, în combinație cu kit-urile de detecție folosite, permite triplarea numărului de probe efectuate în același timp, cele 3 gene ale COVID-19 fiind amplificate și cuantificate simultan. Astfel, estimările efectuate arată că este posibilă efectuarea a peste 200 de teste de mare precizie zilnic, pornind de la probe biologice recoltate de la pacienți. Echipamentele au fost achiziționate pe parcursul anului 2019, prin intermediul unui proiect cu finanțare europeană coordonat de prof.univ.dr. Mihai Covașă și prof.univ.dr. Mihai Dimian.

Linia de testare va fi instalată în cadrul Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava în zilele următoare, după instruirea personalului implicat și amenajarea spațiului alocat pentru laboratorul de diagnosticare moleculară COVID-19, activități care se află în derulare, sub coordonarea managerului Spitalului, Vasile Rîmbu.