Cea de-a V-a editie a conferintei de Management si Marketing cultural: Linked Culture, va avea loc in perioada 27 – 28 mai 2021, la Faber, Timisoara, in sesiuni de prezentare, dezbatere si masterclass ce vor dura cate 8 ore pe zi.

Evenimentul este dedicat intregului spectru de practici culturale si artistice, punand accent pe latura aplicata: management, marketing, relatii publice, fundraising, productie, publishing, afiliere la retele nationale si internationale.

Firul central care va imbina programul de anul acesta este – RE: Build, examinarea modului in care cultura si oamenii din jurul ei se raporteaza si se adapteaza la mediile schimbatoare, mai ales in contextul pandemiei de coronavirus, care a redus aproape spre zero activitatea din orice zona culturala si de entertainment. RE: Build este manifestul cultural timisorean pentru o reconstructie a atitudinii orasului fata de cel mai important moment al istoriei lui recente: titlul de Capitala Europeana a culturii in 2023.

In contextul de viitoare Capitala Europeana a Culturii, Timisoara este alegerea fireasca pentru a gazdui o adunare intre oameni creativi si intreprinzatori, manageri culturali, artisti, reprezentanti ai institutiilor culturale nationale si din zona centrala si de vest a tarii, sa deschida dialoguri si sa impartaseasca idei si bune practici din zona de management si marketing a sectorului cultural din Romania. Linked Culture reuneste in fiecare editie, peste 200 de participanti offline.

„Ne gasim acum, la inceput de 2021 in pozitia de a reconstrui un sector cultural lovit grav, dar si in acea pozitie de a face lucruri cu cap, cu plan de business si mai mult accent pe pregatire si eficienta a proiectelor culturale. Caracterul recurent al evenimentului (care a avut o editie a patra in luna mai 2020, fiind primul eveniment live online produs profesionist, cu un duplex studio Timisoara/Bucuresti si cu 6000 de oameni care au avut acces la informatiile din conferinta) si cresterea notorietatii de la an la an arata ca interesul oamenilor din tara despre ceea ce se intampla la Timisoara din punctul de vedere al ECoC 2023 este foarte mare, iar Linked Culture este platforma care coaguleaza toate sectoarele culturale, toate institutiile si toti stakeholderii care au capacitatea de a face din TM2023 un succes, chiar si pe ultima suta de metri a pregatirilor.” – Oltea Zambori, organizator, Bmagency

Linked Culture propune, odata cu editia din 2021, un studiu pentru a afla perceptia generala despre viitorul cultural al Timisoarei. Completarea chestionarului se poate face aici si dureaza aproximativ 3 minute: https://forms.gle/PQhYMGfYnUMdp1JPA

Programul conferintei:

Timisoara 2023: Cum arata? Sectiune speciala de discutii intre autoritatile locale si centrale (cu participarea extraordinara a Ministrului Culturii) despre viitorul programului cultural TM2023

Timisoara 2023: Cum se finanteaza? Sponsorship si colaborare institutionala cu mediul privat si de antreprenoriat cultural

Survival kit (de la festivaluri la agentii de management artistic, de la librarii la evenimente online)

Entertainment now: ce facem mai departe cu evenimentele mari si cu antreprenorii in cultura?

Adio, Cinema!: Regizori/producatori/actori si reprezentanti institutionali despre viitorul imediat al cinematografiei romanesti

Jurnalism cultural

Situatia si statutul artistului independent: modalitati de taxare a activitatii si de sprijinire in situatii de dificultate (paralele cu modelul francez) – introducerea unei initiative legislative in acest sens

Infrastructura spatiilor culturale. Studiu de caz: Timisoara. Invitati: reprezentanti ai spatiilor culturale prerezentative din oras

Reteaua nationala de live venues.

Evenimentul va avea un format hibrid, online si offline. Mai multe detalii se gasesc pe www.bmagency.ro/linked-culture. Partener al evenimentului: Auchan.

Linked Culture este organizat de BMagency in colaborare cu agentia Profil. Producator: Bogdan Cotirta.