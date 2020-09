Cinci specialiști în economie culturală, avocatură, organizare de eveniment și comunicare culturală se reunesc sub umbrela Linked Culture: The School pentru primul an de cursuri online de management cultural.

Conferința de management și marketing cultural Linked Culture și-a asumat, încă de la prima ediție din 2017, misiunea de a susține și de facilita conectarea oamenilor creativi, întreprinzători și interesați de dezvoltarea sectorului cultural din România. Astfel, BMagency, organizatori ai evenimentului, lansează un nou concept, Linked Culture: The School, o serie de cursuri online menite să ofere alternative, resurse și soluții pentru numeroasele provocări și oportunități existente în lumea culturală și artistică. Cursurile sunt disponibile de pe 29 septembrie, pe bmagency.ro/theschool pentru un timp limitat la 7 zile și sunt gratuite, cu înregistrare prealabilă.

Importanța culturii într-un an plin de provocări

2020 a adus o schimbare de paradigmă în industriile creative și în sectorul cultural din România, în modul în care erau livrate actele artistice și în care artiștii se conectau cu publicul lor. Într-o perioadă în care consumatorii de artă de toate felurile își doreau să participe în continuare la concerte, expoziții, piese de teatru sau să vizioneze filme, artiștii și organizatorii de evenimente din sectorul independent au avut de înfruntat provocările mobilității în cultură și a reinventării spațiului cultural.

Cu toate acestea, domeniile artistice s-au adaptat rapid la condițiile impuse și tot mai mult conținut a fost disponibil online pe durata stării de urgență iar, după încheierea acesteia, o serie de evenimente ca festivaluri de muzică și film, concerte și expoziții s-au desfășurat în condiții de siguranță pentru vizitatori.

Ghid de bune practici pentru operatorii culturali și organizatorii de evenimente din România

Cu un viitor încă incert în față, e important ca antreprenorii din industriile creative să se înarmeze cu toate cunoștințele și resursele necesare pentru a se adapta și pentru a profita de oportunitățile existente.

Școala online de management cultural Linked Culture: The School își propune să aducă celor interesați informații relevante de la profesioniști din domeniu, personaje care creează un echilibru în jurul lor și sunt de fapt agenți de schimbare într-o lume care are tendința de a sta pe loc.

Astfel, Mihaela Tilinca, consultant independent în dezvoltare, research și scriere de proiecte culturale și sociale, punctează cele mai importante aspecte pe care trebuie să le conțină proiectele scrise pentru finanțări publice și oferă o scurtă incursiune în ceea ce numim economie culturală.

Mihai Furtună, avocat și Managing Partner Furtună și Asociații, povestește despre aspectele juridice tratate în industria de entertainment până în martie 2020, dar și despre provocările legale aduse de pandemie, despre forța majoră și aplicabilitatea acestei clauze, despre ce se întâmplă cu contractele în derulare și ce trebuie urmărit pentru încheierea celor noi, despre asigurările pentru evenimente și cum își pot proteja organizatorii comunitățile, respectând totodată normele în vigoare.

Codruța Vulcu, fondatoarea festivalului ARTmania, susține un workshop despre organizarea de evenimente medii și mari, în care acoperă aspecte ca organigrama obligatorie și organizarea departamentelor, cum se gestionează partea tehnică concomitent cu cea logistică, care sunt licențele de achitat și ce înseamnă măsurile de siguranță impuse.

Crenguța Roșu, Managing Partner și Felicia Moga, Group Manager la DC Communication, deschid discuția despre organizarea comunicării culturale, de la elaborarea strategiei, identificarea mesajelor de transmis și stabilirea canalelor de distribuție a informației, la implementarea cu succes a unei campanii.

Linked Culture: The School este dedicat întregului spectru de practici culturale și artistice, punând accent pe latura aplicată: management, marketing, relații publice, fundraising, producție, publishing, afiliere la rețele naționale și internaționale.

Vizionarea workshop-urilor este gratuită și necesită înscriere în prealabil. Acestea sunt disponibile pentru un timp limitat la 7 zile pe site-ul bmagency.ro/theschool.

BMagency este o agenție de Comunicare și PR din Timișoara, orientată pe evenimente culturale, dar care ia în grija ei și partea de producție de evenimente. Linked Culture: The School e un proiect sprijinit de Consiliul Județean Timiș.