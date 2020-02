Lino Golden a fost eliminat din competiția «Survivor România», după ce s-a accidentat în timpul unei probe. Cu toate acestea, artistul care a devenit celebru datorită hitului muzical «Panamera» a părăsit copetiția cu zâmbetul pe buze și fără remușcări, potrivit click.ro.

„Mă bucură foarte mult experiența, faptul că am întâlnit atâția oameni, Mihai, Cezar, de toți m-am atașat. Acum mă gândesc că o să-mi văd iubita, o să mănânc. O să-i susțin pe Faimoși de acasă. Pentru mine Survivor a însemnat maturizare, am învățat foarte multe lucruri chiar dacă am stat puțin timp. Am învățat să mă plâng mai puțin, chiar dacă în ultimele zile i-am înnebunit că vreau acasă. Mi-a plăcut foarte mult experiența”, a spus Lino Golden, conform sursei citate.

