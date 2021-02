La Spitalul Municipal din Cîmpulung Moldovenesc, unele secții precum, Pediatria, duc lipsa medicilor. Într-o intervenție telefonică la Radio Top, managerul spitalului, medicul internist Adrian Cosinschi a declarat că la Pediatrie s-a lucrat și cu sprijinul unor doctori pensionari, care s-au retras după izbucnirea crizei sanitare. El a mai spus că mai trebuie un neurolog, un ginecolog și de un al doilea medic la ATI. Legat de ATI, managerul a afirmat: Noi sîntem în centrul zonei montane a județului și la distanță mare de Spitalul din Suceava, ceea ce ar însemna că într-o urgență ar trebui să ne descurcăm și local, E foarte important să ne dezvoltăm servicii de urgență. Spitalul din Cîmpulung este singurul care are un Compartiment de Terapie Intensivă de la Vatra Dornei la Suceava. Avem opt paturi acolo”. Adrian Cosinschi a mai spus că Secțiile unde nu se înregistrează deficit de medici sînt Medicină Internă și Chirurgie. De asemenea, la Ortopedie efectuează operații doi doctori. Managerul a explicat: „Într-o perioadă scoteam posturi la concurs, veneau medici, cîștigau postul, și la terminarea specialității erau racolați de spitalele mai mari sau plecau în străinătate. Acum, cu motivarea lor materială, am început să avem succes la medici tineri. Sîntem ajutați și de administrația locală pentru a le asigura condiții de cazare”. În altă ordine de idei, internistul Cosinschi a afirmat că își dorește construirea unui nou corp de clădire lîngă spital, unde să fie mutate o parte din secții, care sînt îngrămădite în prezent, dar și să se dezvolte platoul imagistic. Noua construcție ar urma să fie realizată după consultarea unor experți și ar putea avea trei etaje. Adrian Cosinschi lucrează de 30 de ani la Spitalul din Cîmpulung, iar zilele trecute a cîștigat prin concurs postul de manager în care fusese numit cu titlu interimar.

