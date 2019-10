Pentru a doua seară consecutiv, Craiova a fost locul în care și-au dat întâlnire cei mai tari artiști ai momentului și cei mai relevanți creatori de conținut din România, cu ocazia primei ediții a premiilor The Artist. Ca și vineri (11 octombrie), scena din Piața Mihai Viteazul a aparținut unui număr impresionant de artiști, care au impus ritmul timp de peste 6 ore. Seara a fost încheiată de un concert al celor de la B.U.G. Mafia, primiți pe scenă în aplauze, notează click.ro.

Pe parcursul celor două zile de The Artist Awards, INNA a câștigat nu mai puțin de cinci premii, iar trofeul pentru Best Video l-a dăruit mai departe colegilor ei, Bogdan Paun – regizor si Alexandru Muresan – DoP (NGM Creative), celor care au făcut ca videoclipul piesei „Iguana” să arate atât de bine. Și The Motans se poate lăuda cu YouTube Award, dar și cu încă altele două obținute alături de Irina Rimes pentru piesa „Poem”, o piesă ce s-a aflat îndelung pe buzele tuturor, mai scrie sursa citată.

