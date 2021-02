Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorgh Flutur a declarat că a transmis astăzi o listă de proiecte către Ministerul Dezvoltării pentru a fi incluse la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Flutur a transmis în plenul Consiliului Judeţean că toate administraţiile judeţene din ţară au solicitat să fie eligibile la finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. El a amintit că prin acest plan, România are la dispoziţie 30 de miliarde de euro pentru refacerea după perioada de pandemie.

Gheorghe Flutur a spus că unele dintre cele mai importante proiecte sunt cele pe infrastructură, făcând referire la Autostrada Nordului, şoselele de centură pentru municipiile şi oraşele din judeţ, dar şi la finanţarea proiectului pentru drumul care face legătura între Fălticeni, Mălini, Gura Humorului şi spre localitatea Borca din judeţul Neamţ. „Am depus un proiect mare care acum e pe POR, dar vreau să îl pregătim și pe reziliență. Este un drum cu o lungime de 67 de kilometri , cu o valoare de 46 de milioane de euro. Vreau să îl prindem și pe reziliență că prin acest plan vor fi foarte multe fonduri”, a precizat Gheorghe Flutur.

De asemenea, el a spus că pe sănătate va solicita finanţarea spitalului de copii din Suceava, pentru care există deja avize de la Ministerul Sănătății. Flutur a amintit că acest proiect este depus deja la Compania Naţională de Investiţii, însă intenţia este de a obţine finanţare prin PNRR. „La CNI înseamnă bani din bugetul național. Noi am mai avut experiențe din astea. Îl pui pe buget național și apoi îl treci pe fonduri europoene, ca să iei presiunea de pe bugetul național. Apoi discutăm de pavilionul de boli infecțioase, dar am văzut că se finanțează şi în domeniul oncologiei. Şi noi avem un studiu de prefezabilitate pentru un corp nou pentru oncologie în curtea Spitalului Vechi”, a declarat Gheorghe Flutur.

El a mai adăugat că tot prin PNRR ar putea finanţate şi proiectele pentru deyvoltarea de parcuri indusitriale.

Flutur vrea un proiect pentru digitalizarea Spitalului Judeţean

Gheorghe Flutur a spus că are în vedere şi un proiect pentru întărirea capacității de intervenție a ISU Sucaeva. „Am solicitat ISU Suceava, domnului colonel Costică Gheață un proiect pentru un punct întărit pentru spargerea ghețarilor în bazinul Dornelor, pentru că tot aducem utilaje cu braț lung de pe la Brăila pentru a sparge gheața la Dorna când avem probleme. Am cerut să facă un proiect pe acest punct întărit pe toată Valea Bistriței, ca să nu mai avem inundații”, a explicat Flutur, care a mai spus că un alt proiect pe situaţii de urgenţă este şi montarea de panouri de avertizare în judeţ, pe care să fie afişate avertizările meteo de vreme rea.

De asemenea, preşedintele CJ Suceava a spus că şi pe digitalizare se are în vedere un proiect, susţinut de toate administraţiile judeţene din ţară, prin care să se interconecteze unitățile din sectorul public și cel privat, cu acces din partea populației. „Pe digitalizare, pentru că sunt foarte multe fonduri, am cerut Spitalului Județean un sistem online de urmărire și monitorizare a pacientului, pentru că asta ar ajuta foarte mult la timpii de intervenție. Mai mult, poate că și legat de aparținătorii bolnavilor care stau în afara spitalelor și nu pot lua legătura cu pacienții, va trebuie să ne gândim la un sistem de digitalizare care să îi informeze și pe aceștia”, a arătat șeful administrației județene. El a adăugat că un alt proiect va fi depus și pentru de digitalizarea transportului în comun de călători, respectiv pentru stații inteligente pentru mașini, sisteme de e-ticketing și sisteme de informare referitoare la traseu sau la orele la care autobuzele ajung în stații. „Sunt lucruri civilizate pe care va trebui să le pregătim. Consiliul Județean vrea să depună un astfel de proliect, inclusiv pentru GPS-uri pe mijloacele de transport în comun pentru pasageri pentru a fi urmărite. Și închidem și subiectele legate de piraterie”, a precizat Flutur.

El a mai adăugat că și proiectul pentru modernizarea taberei de la Bucșoaia, din Frasin, va fi promovat pentru a fi finanțat prin PNRR. „Acest proiect este acum la CNI, dar ne dorim să îl depunem și pe fonduri europene. E o investiție mare, de peste 30 de milioane de euro și suntem deja în discuții cu Ministerul Tineretului. Apoi vorbim și de Școala de la Bivolărie, care au solicitat să facem o grădiniăă pentru că nu au condiții corespunzătoare, sens în care ne dorim să promovăm un proiect pentru această investiție”, a afirmat președintele CJ Suceava.

Proiect pentru construcţia unui terminal cargo la Aeroportul Suceava

În același timp, el a făcut referire și la proiectele pentru noul Muzeu de Artă din Suceava și pentru etapa a doua a reabilitării Cetății de Scaun a Sucevei.

„De asemenea, sunt unele domenii care nu au fost prinse în PNRR până acum. De exemplu pe turism este foarte vag. Din acest motiv cerem ca să fie eligibile polii de dezvoltare turistică. Și aici ne gândim la câteva proiecte mari. Modernizarea căilor ferate și a transportului pe cale ferată. Ne gândim și dacă nu va trebui să avem curajul să ne implicăm în unele căi ferate pe cale de a fi desființate. Vrem să vedem dacă CFR redeschide traficul pe traseul Căcica – Păltinoasa, pentru că e păcat să avem o cale ferată făcută de austrieci. Apoi trebuie să vedem ce facem de la Vama spre Moldovița, unde există o presiune de desființare a căii ferate. Și dacă ne-ar da voie să fim eligibili, să punem a treia șină, să fie cale ferată îngustă pe care să coboare mocănița până în Vama. De asemenea, sunt mai multe provocări mari la orizont pe care va trebui să ni le asumăm, respectiv salina de la Cacica, hergheliile de cai, hipodromul de la Rădăuți, aerodromurile de la Floreni și Frătăuți. Apoi vorbim de reconversia zonelor miniere în zone turistice, pentru care sunt programe mari și am rugat să prindem și noi zonele Ostra, Iacobeni şi altele”, a mai spus Flutur. Nu în ultimul rând, el a declarat că a solicitat şi finanţarea unor proiecte pentru dezvoltarea aeroportului, respectiv construirea unui terminal cargo pentru transportul de mărfuri şi asfaltarea unui nou drum care să facă legătura cu Suceava.