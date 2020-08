PNL și-a înregistrat, astăzi, la Biroul Electoral Municipal Suceava lista candidaților pentru Consiliul Local, fiind vorba despre depunerea dosarului cu numărul 1. Președintele filialei, primarul Ion Lungu, a declarat că pe listă figurează 15 bărbați și 14 femei din toate cartierele orașului. El a subliniat că printre candidați se regăsesc ingineri, economiști, profesori, cadre medicale și oameni de afaceri, iar media de vîrstă este de 43,3 ani. Zece candidați au sub 35 de ani. Ion Lungu a mai spus că miercuri, 12 august, începînd cu ora 10.00, va fi prezentată platforma-program a liberalilor pentru administrarea Sucevei între anii 2020 și 2024. El candidează pentru al cincilea mandat consecutiv de primar. Totodată, Ion Lungu deschide lista pentru Consiliul Local. Urmează, în ordine, pînă la locul 10, viceprimarul Lucian Harșovschi, universitara Sanda-Maria Ardeleanu, consilierii locali Angela Zarojanu, Adrian Arămescu, Mihai Flutur, Daniel Ungurian și Silviu-Cristinel Crețu, Ovidiu-Paul Hrițcu și directoarea Colegiului Tehnic „Petru Mușat”, Maria Teodoreanu.

Lista continuă cu Ciprian Anton, Bogdan Păstrăv, Aurel Jescu, Liviana Enea, Vasilică Băițan, Irina Rădăuceanu, Bianca Gheorghe, Liviu Andriescu, Amedeia Vițega, Cristian Pascariu, Radu Nicolai Ștefan, Dănuț Matei, Alexandra Șulea, Teodora Angelica Puițău, Florentina Loredana Țîrdea, Adriana Georgeta Gemănar, Alexandra Luca, Diana Butnariu. Lista se încheie cu Ana Maria Ichim care ocupă poziția 29.

Lista consilierilor P.N.L Suceava pentru alegerile

din 27 septembrie 2020

1. Lungu Ion 59 ani

2. Harșovschi Lucian 38 ani

3. Ardeleanu Sanda-Maria 65 ani

4. Zarojanu Angela 63 ani

5. Arămescu Adrian 56 ani

6. Flutur Mihai 50 ani

7. Ungurian Daniel 40 ani

8. Crețu Silviu Cristinel 48 ani

9. Hrițcu Ovidiu Paul 29 ani

10. Todereanu Maria 42 ani

11. Anton Nicolae Ciprian 40 ani

12. Păstrav Bogdan 39 ani

13. Jescu Aurel 55 ani

14. Enea Liviana 58 ani

15. Băițan Vasilică 58 ani

16. Mocrei-Rebrean Irina Rodica 34 ani

17. Gheorghe Bianca 30 ani

18. Andriescu Liviu 67 ani

19. Vițega Narcisa Amadeia 51 ani

20. Pascariu Cristian 40 ani

21. Ștefan Nicolai Radu 60 ani

22. Matei Dănuț 52 ani

23. Șulea Alexandra 29 ani

24. Puițău Angelica Teodora 25 ani

25. Tîrdea Loredana Florentina 24 ani

26. Gemănar Adriana Georgeta 31 ani

27. Luca Alexandra 24 ani

28. Butnariu Diana 23 ani

29. Ichim Ana Maria 26 ani

Lista consilierilor P.N.L Suceava pentru alegerile din data de 27 Septembrie cuprinde un total de 29 de candidaţi, dintre care 15 bărbaţi (51,72%) şi 14 femei (48,28%), un număr de 10 consilieri (34,48%) având vârsta sub 35 ani. Media de vârstă per total este de 43,31 ani.

Lista consilierilor (femei) 1. Ardeleanu Sanda-Maria (65 ani) 2. Zarojanu Angela (63 ani) 3. Todereanu Maria (42 ani) 4. Enea Liviana (58 ani) 5. Mocrei-Rebrean Irina Rodica (34 ani) 6. Gheorghe Bianca (30 ani) 7. Vițega Narcisa Amadeia (51 ani) 8. Șulea Alexandra (29 ani) 9. Puițău Angelica Teodora (25 ani) 10. Ţîrdea Loredana Florentina (24 ani) 11. Gemănar Adriana Georgeta (31 ani) 12. Luca Alexandra (24 ani) 13. Butnariu Diana (23 ani) 14. Ichim Ana Maria (26 ani) Total în procente = 48,28%

Lista consilierilor (bărbaţi) 1. Lungu Ion (59 ani) 2. Harșovschi Lucian (38 ani) 3. Arămescu Adrian (56 ani) 4. Flutur Mihai (50 ani) 5. Ungurian Daniel (40 ani) 6. Cretu Silviu Cristinel (48 ani) 7. Hrițcu Ovidiu Paul (29 ani) 8. Anton Nicolae Ciprian (40 ani) 9. Păstrav Bogdan (39 ani) 10. Jescu Aurel (55 ani) 11. Băițan Vasilică (58 ani) 12. Andriescu Liviu (67 ani) 13. Pascariu Cristian (40 ani) 14. Ștefan Nicolai Radu (60 ani) 15. Matei Dănuț (52 ani) Total în procente = 51,72%

Lista consilierilor cu vârsta sub 35 de ani 1. Mocrei-Rebrean Irina Rodica (34 ani) 2. Gheorghe Bianca (30 ani) 3. Hrițcu Ovidiu Paul (29 ani) 4. Șulea Alexandra (29 ani) 5. Puițău Angelica Teodora (25 ani) 6. Ţîrdea Loredana Florentina (24 ani) 7. Gemănar Adriana Georgeta (31 ani) 8. Luca Alexandra (24 ani) 9. Butnariu Diana (23 ani) 10. Ichim Ana Maria (26 ani) Total în procente = 34,48%

Numărul candidaţilor în funcţie de profesie Denumire profesie Număr Procente Inginer 7 24,14% Economist 6 20,69% Profesor 4 13,79% Jurist 3 10,34% Tehnician 2 6,90% Manager 1 3,45% Pensionar 1 3,45% Asistent medical 1 3,45% Psiholog 1 3,45% Filolog 1 3,45% Specialist geografie 1 3,45% Specialist comunicări şi relaţii publice 1 3,45% Total 29 100%