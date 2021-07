Unul dintre cele mai importante evenimente de la această ediție TIFF este Conferința de Educație Media și Cinematografică, care vizează utilitatea implementării unui opțional în programa școlară a elevilor, dar și dezvoltarea în școli a educației prin cinema, ca modalitate de învățare. Copiii din România au nevoie de educație audiovizuală – este mesajul de la care a pornit evenimentul din 26 iulie inițiat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), prin programul EducaTIFF, în parteneriat cu European Film Factory (europeanfilmfactory.eu).

Conferința va fi transmisă live astăzi, 26 iulie, pe două canale:

Program

Cluj-Napoca, Hotel Platinia – Sala de Conferinţe

*Sesiunea de dimineaţă se va desfăşura în limba română.

Sesiunea de după-amiază se va desfăşura în limba engleză. Nu va exista traducere.

Luni 26 iulie 2021

10.00 – 10.15: Introducere

Tudor Giurgiu, Preşedinte, Festivalul Internaţional de Film Transilvania

E.S. Doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România

Alexandra Bogdan, Consilier al Ministrului Culturii Bogdan Gheorghiu

Filmul ca limbaj general, internațional, pe înțelesul tuturor.

Ce este filmul? De ce este important în procesul educațional?

10.15– 11.00: Situaţia actuală a educaţiei cinematografică şi media

Ce înseamnă educaţia cinematografică şi media?

Situația actuală a educației cinematografice şi media.

Modele existente de bune-practici în școli.

Dezbatere în panel

Oana Ghera, Co–fondator Asociația Culturală Bloc Zero, coordonator al programelor de educație cinematografică Education à l’image și One World Romania la Școală

Dana Grigorovici, Profesor, Colegiul Național Gheorghe Şincai, Cluj-Napoca

Raluca Nemeti, Elevă în cls. a X-a la Seminarul Teologic Ortodox, Cluj-Napoca, şi participantă la European Film Academy Young Audience Award.

11.00 – 11.20: Perspective de construcție

Modele de succes de educație non-formală & utilitatea educației non-formale în procesul general de educație

Experiențe de dezvoltare-învățare, comunicarea de experiențe și bune practici

Implicarea mediului asociativ si mediului business în programe educaționale

Dezbatere în panel

Prin video, Victor Negrescu, membru al Parlamentului European, Vice-preşedinte al Comisiei de Cultură, Educaţie, Media, Tineret şi Sport (CULT)

Mihai Lupu, Fondator Educab & Short Film Breaks

Ileana Bîrsan, Fondator Filmikon, co-fondator DokStation Music Documentary Film Festival, lector si formator în programe de educaţie cinematografică

Andrea Reisz, Director programe, Asociația culturală Contrasens

11.20 – 11.30 : Pauză

11.30 – 12.30: Grupuri de lucru

Sala se va împărţi în 3 grupuri de lucru, coordonate de către 3 facilitatori, pe tematicile urmatoare:

#1: Includerea educaţiei cinematografice în curricula şcolară

Facilitator: Oana Ghera, Asociația Culturală Bloc Zero

#2: Dezvoltarea mecanismelor de educație prin cinema

Facilitator: Petra Dobruská, Director Program Educațional, Asociația Culturală Bloc Zero, fondator și coordonator One World România la Școală

#3: Oportunitatea educației cinematografice extracurriculare

Facilitator: Mihai Lupu, Fondator Educab & Short Film Breaks

12.30 – 12.50: Concluzii & etape următoare

Dezbatere în panel

Concluziile grupurilor de lucru

Discuţii cu sala

Linii de acţiune viitoare

12.50 – 13.00: Închidere

Radu Szekely, Secretar de Stat pentru Echitate şi Egalitate de Șanse, Ministerul Educației

13.00 – 14.00 : Pauză de prânz

***

Educaţia cinematografică în Europa

Prezentat de European Film Factory

Moderator: Ştefan Teişanu, Director, Centrul Cultural Clujean

14.00 – 14.05: Deschidere eveniment

Prin video, Thierry Breton, Comisar european pentru Piaţa Internă

14.05 – 14.15: Rezumat al sesiunii de dimineaţă

Ştefan Teişanu, Director, Centrul Cultural Clujean

14.15 – 15.00: Dezbatere în panel

De ce avem nevoie de educaţia cinematografică în şcoli ?

Exemple europene: starea educație cinematografice si cum a evoluat in era digitala, si in conditiile pandemiei?

Studii de caz & bune practici din ţări europene

Anna Kasimati, Director, Biroul Europa Creativa MEDIA Grecia / Director de Cercetare si de Programe, Greek Film Centre (Grecia)

Marion Thevenot, Director de unitate – cinema francez, Institutul Francez (Franţa)

Ana Đordić, Manager program Four River Film Festival, trainer la Film EDUcation, Croatian Film Association (Croaţia)

Margareta Đordić, coordonator Juriul tânăr la Four River Film Festival, trainer la Film EDUcation, Croatian Film Association (Croaţia)

Anamaria Ghiban, profesor, Focus grup European Film Factory (România)

Leopold Grün, Director, Vision Kino (Germania)

Pamela Giorgi, cercetător, INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) (Italia)

Discuţii cu sala

15.00– 15.40: Grupuri de lucru

Sala se va împărţi în 3 grupuri de lucru, coordonate de către 3 facilitatori, pe tematicile urmatoare:

• Educaţie cinematografică şi cooperare europeană

Anna Kasimati, Creative Europe MEDIA Desk Grecia / Director de Cercetare si de Programe, Greek Film Centre (Grecia)

Marion Thevenot, Director de unitate – cinema francez, Institutul Francez (Franţa)

Facilitator: Adeline Chauveau / Lucie Guérin, Institutul Francez (Franţa) / Mangeri proiect European Film Factory

• Educaţie cinematografică şi modalităţi de învăţământ

Ana Đordić, Manager program Four River Film Festival, trainer la Film EDUcation, Croatian Film Association (Croaţia)

Margareta Đordić, coordonator Juriul tanar la Four River Film Festival, trainer la Film EDUcation, Croatian Film Association (Croaţia)

Anamaria Ghiban, profesor în grupul European Film Factory

Facilitator: Tania Sanchis Giménez, coordonator comunicare, European Schoolnet

• Educaţie cinematografică şi incluziune socială

Leopold Grün, Director, Vision Kino (Germania)

Pamela Giorgi, cercetător, INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) (Italia)

Facilitator: Ştefan Teişanu, Director, Centrul Cultural Clujean

15.40 – 15.50: Concluziile grupurilor de lucru

Ştefan Teişanu, Director, Centrul Cultural Clujean

15.50 – 16.00: Închidere

E.S. Doamna Laurence Auer, Ambasadoarea Franţei în România

***

