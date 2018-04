Vestea tragică conform căreia Israela Vodovoz a murit, l-a tulburat cu adevărat pe fostul ei soț, Liviu Arteni, care deși a mai intrat în legătură directă la tv, în seara zilei de vineri, 13 aprilie, el a fost invitat într-un platou tv. A vorbit despre momentele în care a aflat că Israela a murit și a recunoscut faptul că ea îi reproșa des că era consumator de alcool, notează click.ro.

„Am văzut întâmplător că a murit. Nu mai eram eu, am sunat pe toată lumea. Sunt omul care bat la ușa cuiva și nu mi se deschide, nu mai bat. Așa a fost și cu ea. Au fost violențe, după am plecat și am luat autocarul. A preferat să se izoleze, vorbeam cu ea, apoi îmi închideam telefonul și nu mai comunicam. Sper să nu-i fi făcut rău. Între noi erau doar dialoguri tari, îmi reproșa lucruri legate de alcool. Nu eram cu ea pentru bani, lumea nu mă cunoștea. În ultimii doi ani începuse să fie agitată relația noastră”, a povestit Liviu Arteni la „Agenția Vip” de la Antena Stars, potrivit sursei citate.

