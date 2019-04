Președintele PSD Liviu Dragnea, a anunțat, la Dumbrăveni, că săptămânile viitoare va iniția un proiect de lege prin care cei care vor aduce în țară pentru vânzare produse inferioare calitativ vor fi sancționați, aici făcând referire în special la supermarketuri. Liviu Dragnea a spus că proiectul de lege pe care îl are în vedere va pedepsi dubla calitate. „Dacă cineva își va mai permite să aducă în România produse care sunt de calitate mai slabă decât la ei în țară să plătească și să le scoatem magazinele din țară. Prea s-au învățat că România trebuie să accepte și să înghită orice, că România trebuie să vândă orice pe nimic, că resursele noastre sunt de fapt ale altora. Adică noi suntem niște fricoși? De ce să ne sperie cu niște procese și niște dosare?”, le-a transmis Liviu Dragnea social democraților prezenți la Conferința Județeană de Alegeri a PSD Suceava care a avut loc astăzi, la Dumbrăveni. El a spus că a vorbit recent cu mai mulți primari din Giurgiu, care i-au sesizat faptul că în parcările supermarketurilor sunt 100 de TIR-uri din străinătate și doar trei românești. „Cam asta e proporția în țara noastră astăzi. Și noi ce să facem? Să punem mâinile pe piept, să vorbim frumos ca să dăm bine. Și lună de lună, an de an se duce mai jos. Să ajungem ori să lăsăm pământul plin de bălării, ori să-l vindem la ei, ori să nu mai facem nimic. Sigur că noi nu ne lăsăm ci continuăm”, a spus Dragnea.