Scandal de pomină! Manelistul Liviu Guţă (41 ani) îl atacă pe Florin Petrescu (47 de ani), alias Axinte, de la ”Vacanţa Mare”, într-un filmuleţ pe Internet, în care susţine că actorul îi e dator cu 14.000 de euro, bani care i se cuveneau din cântări, în urma unei înţelegeri verbale. Contactat de reporterii Click!, Axinte neagă spusele fostului colaborator, ba, mai mult, se gândeşte serios să-l invite la tribunal.

”Axinte e un papiţoi cu căciulă. Are să-mi dea 20. 000 euro, din concerte, din 2009! Mi-a băgat beţe-n roate, ca să nu mai cânt la spectacolele în aer liber, le-a zis tuturor că sunt ţepar. Am familie, am nevoie de bani, numai rele îmi face!”, a spus Liviu, într-un filmuleţ publicat pe Internet, mai exact pe canalul său de YouTube, potrivit sursei citate.

Contactat de reporterii Click!, actorul din trupa ”Vacanţa Mare” susţine că Liviu doar caută motiv de scandal, pentru a-şi creşte contul de YouTube.

