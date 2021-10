Liviu Vârciu a ajuns unul dintre cei mai cunoscuţi prezentatori de televiziune, dar puţini îşi mai amintesc că acesta a debutat ca solist în trupa L.A., la începutul anilor 2000. La acea vreme, ar fi putut să fie milionar în dolari, dar era doar un puştan şi a dat cu piciorul la o adevărată comoară, notează click.ro.

„În 2005 nu aveam 200 de dolari să-mi plătesc chiria în Tineretului. Îi mulţumesc lui Dulceaţă, proprietarul de atunci, care chiar era o dulceaţă de om. Şi veneam de la L.A. cu care făceam 10.000 de dolari pe zi. Nu ştiu ce am făcut cu banii, nici ceilalţi băieţi. Eu nu mai am nimic la Constanţa. Dacă mă duc acum acolo stau la hotel. Puteam să cumpăr tot Năvodariul, era un dolar şi 10 cenţi metrul pătrat. Eu făceam 10.000 de dolari doar lunea cu L.A. Apoi, m-a sunat Joey D’Alvare, impresarul, să mă întrebe dacă nu vreau să joc în serialul «Secretul Mariei». Aşa am ajuns în televiziune”.

Întrebat câţi bani a luat pentru primul album al trupei L.A. – „Ochii tăi”, Liviu Vârciu a povestit la Pepe în „Bar online” pe Youtube, potrivit sursei citate: zero, ba chiar a pierdut!

