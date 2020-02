Au început filmările pentru “Râmân cu tine”, quizz-show-ul de dating prezentat de Liviu Vârciu (38 de ani), pe care telespectatorii îl vor putea vedea, în curând, la Antena 1. Reporterii Click! L-au întâlnit pe Liviu la avanpremiera filmului “Miami Bici” și au vorbit despre noul lui proiect, dar și despre dragoste și familie.

Click!: Ai venit la premiera “Miami Bici” ca să spionezi concurenţa? Pentru că şi tu vei lansa filmul “Zăpadă, ceai şi dragoste”, unde eşti producător.

Liviu Vârciu: Voi avea şi eu în martie lansarea primului meu film ca şi producător. Până acum am prezentat emisiuni de televiziune, am jucat în filme şi seriale, dar niciodată nu am investit într-un film. Sunt convins că am făcut un film foarte bun, un film surpriză pentru toţi cei care vor veni la cinema. Şi pentru cei care au avut sau nu încredere în mine. Sunt o mulţime de oameni care nu au încredere.

Click!: Îţi mai doreşti copii?

Liviu Vârciu: Da, normal. Nu mă opresc, noi încercăm în continuare. Când o fi, o fi, eu şi fata mea (Anda Călin, n.r.) nu ne protejăm, nu nimic.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-liviu-varciu-are-planuri-mari-cu-iubita-anda-calin-incercam-sa-mai-facem