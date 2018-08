Nu are noroc în dragoste și pace, așa că, recent, s-a despărțit și de Anda Călin (27 de ani), mama bebelușei lui, Anastasia Maria, care a părăsit vila lui din Otopeni cu tot cu copil, notează click.ro.

Fiica lui cea mare, Carmina, acum în vârstă de 16 ani, a decis să-și ierte celebrul tată pentru faptul că nu a invitat-o la slujba de botez a surorii ei. Mai mult, au fost împreună, în această vacanță de vară, la discotecă, fotografia de sâmbăta trecută, din mijlocul petrecerii, aducându-i lui Vârciu sute de vizualizări, potrivit sursei citate.

