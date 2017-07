Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a inaugurat miercuri noul loc de joacă amenajat la blocurile ANL din zona Metro în prezența copiilor și a părinților. Alături de el s-au aflat viceprimarul Lucian Harșovschi, consilierul local Ovidiu Milici și Anton Curelaru, directorul firmei de salubrizare Diasil cea care a construit locul de joacă în baza contractului pe care-l are cu municipalitatea.

”Inaugurăm un nou loc de joacă construit în baza contractului pe care-l avem cu firma de salubrizare Diasil, al treilea. Conform clauzei contractuale firma trebuie să amenajeze anual câte un nou loc de joacă. Anul acesta l-am făcut în zona Metro la blocurile ANL și nu ascund faptul că am ținut cont și de solicitările părinților care locuiesc aici. Sunt mulți copii la aceste blocuri și vor fi și mai mulți după ce vom da în folosință alte 180 de apartamente ANL. Așa cum mi-a spus domnul consilier Milici aici sunt în jur de 300 de copii. Ca atare estre un loc de joacă binevenit care a fost amenajat pe o suprafață de 700 de metri pătrați cu elemente de covor cauciucat, cu balansoare și alte dotări inclusiv pentru cățărat. Pentru noi este o prioritate să amenajăm cât mai multe locuri de joacă. În perioada următoare vom mai monta covoare cauciucate la alte 11 locuri de joacă din municipiu. Acum suntem în faza întocmirii studiului de fezabilitate. Le mulțumesc celor de la Diasil că respectă contractul și an de an realizează locuri de joacă mai mari și mai frumoase”, a declarat Lungu.

La rândul său Anton Curelaru a arătat că Diasil a mai amenajat locuri de joacă moderne în cartierele Ițcani și Zamca și va continua să o facă acolo unde îi va cere comunitatea. Copiii care au fost prezenți la inaugurarea locului de joacă de la blocurile ANL au fost serviți cu dulciuri, baloane și jucării gonflabile.