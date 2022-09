În județul Suceava există o localitate unde se pune accent mai mult pe grija pentru cei care vor să plece afară și mai puțin pe turiștii care ar trebui să viziteze obiectivele sale unele de excepție. Este vorba de orașul Broșteni. O incursiune prin această frumoasă localitate de pe Valea Bistriței fostă proprietate a Casei Regale arată că obectivele turistice din zonă nu sunt semnalizate deloc sau sunt semnalizate necorespunzător. În schimb este semnalizată ieșirea spre capitalele europene precum Viena, Paris, Londra, Roma. În centrul orașului tronează un totem care indică direcțiile și distanța spre aceste capitale europene.

Cel mai important obiectiv turistic din Broșteni este Biserica din lemn Sfântul Nicolae cunoscută și sub denumirea de Biserica-muzeu „Ion Creangă”, ce datează din anul 1779. Construită din lemn de brad cu întărituri din lemn de tisă și cuie forjate de meșteri fierari. În trecut a avut dublu rol, de biserică parohială și școală. Astăzi lăcașul de cult adăpostește câteva piese de muzeu cu vechime de peste 200 de ani, precum și icoane pictate pe lemn de renumiții pictori Tătărăscu, Grigorescu și Tonița. Aici a poposit în perioada 1848-1849 marele Ion Creangă, care a urmat timp de un an cursurile şcolii nou înfiinţate în pronaosul lăcaşului de cult.

Un alt obiectiv este superba școală din Holdița-Broșteni construită în 1905 care zace în paragină uitată de autorități. Aici a fost dascăl folcloristul Simion Teodorescu Kirileanu, membru al Academiei Române. Nu este semnalizată deloc.

Un alt obiectiv turistic important mai puțin cunoscut public care de asemenea zace în paragină nefiind pus în valoare de autorități este cuptorul de ars var din satul Dârmoxa. Nu există indicator.

Piatra simbolică „Ion Creangă” – piatră simbolică ce face referire la scena din opera „Amintiri din copilărie” în care casa Irinucăi este dărâmată de un bolovan. Piatra există dar nimeni nu s-a mai sinchisit să pună ceva acolo o plăcuță, un indicator pentru turiști.

Casa administratorilor Domeniilor Coroanei, construită în anul 1895 în perioada în care Broșteniul era proprietatea regelui Carol I o clădirea cu o arhitectură deosebită. Este menținută în viață de noul proprietar, o persoană fizică, fiind folosită în prezent ca spațiu comercial și depozit. Nu există însă o plăcuță care să ofere minimele informații pentru turiști.

O frumoasă clădire construită în anul 1890 care a funcționat ca școală se află într-o stare avansată de degradare și riscă să se deterioreze iremediabil. „Școala de sub coastă” cum este ea cunoscută ar urma să fie transformată în Muzeul ”Ion Creangă” însă proiectul a fost abandonat.