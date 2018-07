Locomotiva unui tren a luat foc, la miezul nopții trecute, pe raza orașului Dolhasca, din cauza unui scurtcircuit produs la un conductor electric defect. Nu au fost victime. Focul a distrus izolația cablurilor electrice din compartimentul motor. Incendiul a fost lichidat în aproximativ jumătate de oră, cu ajutorul a 8 stingătoare din dotarea unei autospeciale de pompieri și din dotarea locomotivei

