Orașul Siret reintră în scenariul verde după ce rata de infectare a scăzut la 0,73 de cazuri la mia de locuitori. Hotărârea a fost luată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență întrunit astăzi în ședință extraordinară online. CJSU a mai hotărât ridicarea măsurilor complementare stabilite anterior pentru comuna Coșna.

