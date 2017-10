Echipa de rugby în şapte juniori sub 19 ani a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a participat la finele săptămânii trecute la cel de-al doilea turneu din cadrul Campionatului Naţional, competiţie găzduită de municipiul Piteşti. Dacă la sfârşitul primului turneu care a avut loc la Baia Mare sucevenii s-au clasat pe locul al treilea, de această dată ei au avansat o poziţie situându-se pe doi.

LPS Suceava a avut ca adversare în grupă formaţiile Colegiul tehnic „Dinicu Golescu” Bucureşti, LPS Focşani şi CSM Bucureşti. În primul joc elevii antrenorului Dumitru Livadariu au întâlnit gruparea LPS Focşani de care a trecut cu 12-5. Pentru învingători au marcat Traci şi Ianoş eseuri, Traci reuşind o transformare.

În cea de-a doua partidă, LPS Suceava a întrecut echipa CT „Dinicu Golescu” Bucureşti cu 28-10. Pentru suceveni au punctat Chirilă, Solodiuc, Boian şi Cuzeac, eseuri şi Traci a reuşit patru transformări.

În ultima întâlnire din grupă LPS Suceava a avut ca adversară echipa CSM Bucureşti. Tinerii rugbişti suceveni au câştigat în această dispută cu 21-0. Au marcat Boian, Traci şi Ianoş. Încercări şi Traci a izbutit trei transformări.

În finală, LPS Suceava a întâlnit echipa CSS 2 Baia Mare în faţa căreia a pierdut la scor 0-41.

„A fost un turneu reuşit şi-i felicit pe băieţi pentru determinare. Finala nu a mai contat pentru noi pentru că am avut o mulţime de jucători accidentaţi. Suntem în creştere de formă şi sper să ne descurcăm la fel de bine şi la următoarele turnee” a declarat antrenorul Dumitru Livadariu.