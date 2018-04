Tinerii suceveni dornici de a începe o carieră în domeniul energiei se pot înscrie în programul pentru absolvenți-Graduat E.On. Grupul E.On a transmis că programul se adresează studenţilor din ani terminali şi absolvenţilor de studii tehnice, economice sau de resurse umane. Timp de doi ani, tinerii au posibilitatea de a dobândi gradual experienţă prin parcurgerea a 4-6 stagii în diferite departamente ale companiilor E.ON din România. Pe parcursul a 12 ani, prin acest program au fost angajaţi peste 120 de tineri, dintre care mai mult de jumătate au ajuns în poziții de specialiști sau de coordonare. Pentru anul în curs sînt disponibile 16 poziţii pentru tinerii din centrele universitare din Tîrgu Mureş, Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj Napoca, Timişoara, Bacău, Suceava, Arad, Braşov, Oradea şi Ploieşti. Procesul de selecţie durează pînă în luna iulie, iar primul pas este încărcarea CV-ului pe platforma de recrutare a companiei E.ON până în data de 8 mai.

