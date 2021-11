Primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să-i mulțumească într-o declarație publică președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, pentru implicarea sa în alocarea a 7 milioane de lei de la Guvern pentru reluarea furnizării căldurii în oraș arătând că el este eroul Rădăuțiului. ”Este important ca rădăuțenii să știe un lucru că acești 70 de miliarde de lei vechi sau 7 milioane de lei noi pe care i-a aprobat Guvernul Primăriei Rădăuțiului este poate printre cele mai importante lucruri care s-au întâmplat anul acesta. Niciodată nu au fost alocate sume atât de mari pentru municipiul Rădăduți și îi mulțumesc domnului președinte Gheorghe Flutur care din punctul meu de vedere este eroul Rădăuțiului pentru aceste zile. S-a luptat pentru noi, a făcut tot posibilul să conștientizeze cei de la București că nu este de glumă și că un municipiu cu perspectiva Rădăuțiului nu merită așa ceva”, a spus Loghin. El a adăugat că situația în care s-a aflat Rădăuțiul care timp de trei zile a rămas fără apă caldă și căldură l-a îmbătrînit cu 20 de ani. ”Este o problemă care m-a îmbătrânit vreo 20 de ani și pe mine și conducerea SC Servicii Comunale pentru că este o problemă atât de delicată datorită faptului că există foarte mulți factori care intervin în acestă ecuație factori care implică sume foarte mari de bani, factori care implică o instabilitate din punct de vedere energetic care s-a răsfrâns asupra întregii lumi nu numai a Rădăuțiului dar pe care încercăm să o gestionăm cu încredere și cu înțelepciune și cu sfatul oamenilor profesioniști care au trecut prin lucruri grele și care au experiență în acest sens”, a mai spus Bogdan Loghin.

