Modelul de eficiență administrativă implementat de fostul primar de Oradea, Ilie Bolojan, se va regăsi și la nivelul Primăriei Rădăuți. Primarul Bogdan Andrei Loghin propune o nouă organigramă în care vor fi restructurate mai multe posturi ceea ce va conduce la o economie de un milion de euro în patru ani de zile bani care vor fi folosiți în dezvoltarea municipiului. Printre altele, la Poliția locală vor fi restructurate10 posturi, la Direcția de Asistență Socială 11 posturi, la Muzeul Etnografic „Samuil și Eugenia Ioneț” Rădăuți 4 posturi contractuale iar la Biblioteca ”Tudor Flondor” 5 posturi. Totodată, primarul propune și înființarea de noi posturi pentru eficientizarea actului administrativ: 4 posturi la Fonduri europene, 3 posturi la Achiziții publice și câte un post la Monitorizarea serviciilor publice, la Corpul de control al primarului și la Compartimentul Fond Funciar. În organigramă vor fi schimbări la Urbanism și Direcția Tehnică. De menționat că după preluarea mandatului Bogdan Loghin a fost într-un schimb de experiență la Primăria Oradea împreună cu alți colegi de-ai săi pentru a vedea la fața locului cum au reușit cei de acolo să pună pe roate administrația locală.

”Se impun măsuri majore de corijare, validate prin vot”

Loghin a arătat că în demersul său de a eficientiza treaba în Primăria Rădăuți a pornit de la faptul că 35% din bugetul local se duce pe salarii și doar 22% pe investiții. În plus, municipalitatea rădăuțeană are un grad maxim de îndatorare și datorii imense. Apoi, sunt drumuri neasfaltate, lipsă utilități, loc codaș la turism și lacune majore în relația cu contribuabilul. De aceea în opinia primarului ”se impun măsuri majore de corijare, validate prin vot”.

”Vă rog să ne creditați cu încredere! Suntem la începutul unui lung drum al dezvoltării”

”Am fost extrem de sincer și corect spunând încă din campania electorală că structura administrativă a primăriei nu este una funcțională și că voi schimba acest lucru prin atributul ce revine primarului: Organigrama! Nu vreau să revin la a enumera aceste disfuncționalități pentru că le știm cu toții, dar vreau să accentuez faptul că îmi voi îndeplini promisiunile până la capăt, pentru că de asta am fost ales! Suntem la începutul unui lung drum al dezvoltării și vă promit că va fi și din punct de vedere cultural, dar acest lucru se poate realiza asumându-ne și sacrificii! (Chiar în perioada următoare vor fi foarte multe activități culturale). Am observat că dintre toate propunerile menite desființărilor de posturi, nu a atras atenția decât un post de bibliotecar. Se vehiculează nume, deși persoana cu acest nume are gradația cea mai mică în raport cu ceilalți bibliotecari. Ar trebui totuși spuse lucrurilor pe nume până la capăt și anume că: desființarea posturilor se face conform legii în funcție de gradația profesională, la fel cum se fac și concursurile post pe post, ca să nu mai spun că studiile postliceale se situează în partea inferioară a gradațiilor, totuși… Se vehiculează nume de persoane cu toate că se restructurează posturi, conform legii! Nu știu cât este de corect, sau mai bine spus nu știu câți primari sunt linșați public pentru că au câștigat alegerile și își pun în aplicare programul. În final vreau să transmit tuturor, că voi fi primarul tuturor rădăuțenilor așa cum am promis, având grijă de toți, mai ales pentru cei care pentru moment par a se găsi într-o situație fără ieșire! Vă rog să ne creditați cu încredere! Îmi doresc să fim curajoși, aplicați și determinați, pentru ca în final, Rădăuțiul să aibă o șansă!”, a transmis Bogdan Loghin.