Logiscool România, lider în programe edu-tech pentru copii, lansează Atelierele Digitale Online, o serie de cursuri destinate copiilor și adolescenților care-și propun să învețe programare și alte discipline digitale și să devină creatori de tehnologie în vacanța de vară. Atelierele se desfășoară în perioada 15 iunie – 4 septembrie, se adresează copiilor între 7 și 17 de ani și nu necesită cunoștințe anterioare.

Elevii vor putea descoperi cum să creeze propriul joc, o aplicație, un clip video sau un logo, dar și care sunt principiile care stau la baza unor software-uri sau jocuri populare precum Android sau Minecraft. Interactive, utile, dar și distractive, Atelierele Digitale vor fi predate de către instructori în sistem de videoconferință.

Logiscool se implică activ în efortul de a îmbunătăți educația din România și va direcționa 3% din sumele încasate din aceste ateliere online către Teach for Romania, organizația non-guvernamentală de leadership în educație, care caută și pregătește oameni motivați, cu sau fără experiență anterioară de predare, să devină învățători și profesori inspiraționali în învățământul de stat și lideri în comunitate, în sprijinul copiilor din medii vulnerabile.

„Educația este poate una dintre cele mai valoroase resurse necesare unui start bun în viață. O educație de calitate oferă copiilor nu numai acces la un viitor mai sigur, ci la o întreagă lume la care nici nu îndrăzneau să viseze. O viziune care ghidează Teach for Romania, dar pe care am îmbrățișat-o și noi, la Logiscool. Încă de la lansare, acum doi ani, ne-am propus ca prin programele noastre să oferim copiilor acces la o programă de calitate și la profesori care să-i inspire și să-i ghideze, spre o lume a tuturor posibilităților, mai aproape de tehnologiile viitorului”, a declarat Indira Abdulvoap, Manager General Logiscool România.

Atelierele digitale de vară Logiscool se desfășoară exclusiv online, pe o platformă dedicată de videoconferință, unde elevii sunt ghidați în permanență de către instructori, în marea lor majoritate studenți sau absolvenți ai facultăților cu profil matematică-informatică.

Programa cuprinde 10 sesiuni cu o durată de două săptămâni. Cursurile online interactive vor avea loc de luni până vineri, iar o lecție durează o oră și jumătate.

Atelierele online de vară pentru elevi au loc cu 6-8 cursanți, din aceeași categorie de vârstă, și au un pret de 490 de lei. În plus, toți cei înscriși în program vor avea acces la o serie de materiale de suport în cadrul platformei de învățare Scoolcode, de la tutoriale video, la resurse educative.

Metoda de predare în cadrul Atelierelor Digitale Online Logiscool îmbină jocul cu principiile de programare, la fel ca și în cazul cursurilor susținute în săli. În plus, toate centrele Logiscool beneficiază de același nivel superior de excelență, deoarece urmează un curriculum internațional, actualizat permanent în funcție de nevoi și rezultate.

Peste 1.300 de elevi noi s-au înscris la cursurile online de programare oferite de Logiscool în perioada în care activitatea școlilor a fost suspendată. În aceeași perioadă, profesorii și instructorii Logiscool au susținut peste 500 de ore gratuite demonstrative pentru copiii și adolescenții din țară și diaspora. În total, în cei doi ani de funcționare, Logiscool a avut 18.000 de cursanți.

Despre Logiscool

Logiscool România oferă cursuri de programare și robotică pentru elevi cu vârste cuprinse între 7 și 17 ani. Înființată în prima parte a anului 2018, aceasta numără deja 35 de centre de programare la nivel național, fiind prezentă în București și Ilfov cu 11 centre, în Cluj, Craiova și Timișoara cu câte două centre și cu câte un sediu în Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Brașov, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Deva, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Suceava, Târgu Jiu și Târgu Mureș.

Logiscool România face parte din o rețea internațională de centre educaționale, prezentă în peste 16 țări din Europa, America și Asia. Până acum, peste 60.000 de copii au participat la cursurile, taberele și evenimentele conexe oferite de Logiscool, descoperind programarea într-un mediu plăcut și inspirațional.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizație non-profit, înființată în România în 2014, parte din cea mai mare mișcare globală de adresare a inechității din educație – rețeaua Teach for All – deja activă într-un sfert din țările lumii. Educația este o șansă care schimbă vieți, iar în viziunea Teach for Romania fiecare copil are dreptul la educație de calitate pentru a își atinge potențialul.

Profesorii și învățătorii sprijiniți de Teach for Romania participă timp de 2 ani într-un program accelerat de dezvoltare profesională și personală, susținut de profesioniști în pedagogie și leadership, pentru a duce la clasele copiilor vulnerabili educație bazată pe valori și pe modele.

Absolvenții programului continuă misiunea începută în școală și în comunitate prin inițiative cu impact în societate, de antreprenoriat, educație, politici publice și media.

În anul școlar 2019-2020, Teach for Romania a lucrat cu aproape 10.000 de copii. În prezent, 135 de profesori din cadrul programului și din comunitatea de absolvenți sunt înscriși în sistemul public de învățământ, în peste 100 de comunități vulnerabile din 18 județe.