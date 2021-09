Logiscool România, școala de programare pentru copii și adolescenți cu vârste între 6 și 18 ani, deschide înscrierile pentru noua generație de elevi pasionați de programare. Începând cu anul acesta, elevii Logiscool România au acces la noi cursuri concepute pentru nevoile lor de cunoaștere: Digital Discovery, care îi pregătește pe copii să navigheze conștient și în condiții de siguranță pe internet și Python, care se adresează elevilor cu dorința de a-și aprofunda cunoștințele de programare deja asimilate și celor avansați.

Peste 10.000 de elevi sunt așteptați să se înscrie anul acesta la cursurile Logiscool România, care încep din 13 septembrie, cu 30% mai mulți decât anul trecut. Cei care devin cursanți Logiscool participă la o sesiune de curs pe săptămână, pe întreaga perioadă a anului școlar, și se pot înscrie până pe 15 octombrie. Elevii interesați să participe la cursurile Logiscool pot beneficia de sesiuni demonstrative gratuite, pe care le pot accesa până pe 10 octombrie.

Curriculumul din acest an a fost îmbogățit cu programe noi, dezvoltate pornind de la nevoia părinților și a elevilor de a descoperi lumea digitală în ansamblu. Astfel, pe lângă cursurile clasice de programare, robotică, editare foto-video, Logiscool a inclus și Digital Discovery, pentru cei care vor să învețe mai mult decât programare și să fie instruiți corect pentru navigarea în siguranță pe internet. În plus, cei care au deja bazele programării pot progresa și chiar pot obține o certificare în Python, cu ajutorul noului curs din programa acestui an.

„La Logiscool România, ne-am propus să facem alfabetizarea digitală cât mai accesibilă și să pregătim tinerii de azi pentru viitor. În această direcție, stăm în contact cu elevii noștri și cu părinții acestora, pentru a le afla nevoile și pentru a ne adapta corespunzător. Astfel, am inclus în programă cursuri care îi ajută pe cursanți să dezvolte o prezență conștientă în online, dar și cursuri prin care ei să aprofundeze anumite limbaje de programare. În plus, am observat preocuparea companiilor de a avea profesioniști care să aibă și alte abilități pe lângă cele tehnice, motiv pentru care includem în programele noastre evenimente de dezvoltare de soft skills și parteneriate cu alte companii din această zonă”, spune Indira Abdulvoap, General Manager Logiscool România.

Cele mai multe dintre cursurile Logiscool România din acest an sunt disponibile atât online, cât și cu prezență la sediu, în funcție de preferința elevilor înscriși. Logiscool le pune la dispoziție cursanților toate materialele necesare parcurgerii cursurilor, iar condițiile de înscriere sunt menționate pe site.