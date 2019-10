Te pregatesti pentru un eveniment si nu ai timp sa alergi pe la saloane pentru refacerea manichiurii sau reimprospatarea machiajului? Nu te stresa. O manichiura corecta si un look potrivit pentru o conferinta, asa cum e Femei de cariera, unde vei fi inconjutata de alte femei de afaceri si vrei sa ai o tinuta impecabila, se pot obtine si fara sa mergi la salon.

Manichiura profesionala, la tine acasa

Pileste corect unghiie

Dupa taierea unghiilor este foarte important sa le pilesti corect, pentru a evita ruperea lor. Pilirea unghiilor se face doar intr-o singura directie, nu in ambele, altfel unghia se va deteriora. Foloseste o pila cu doua sau mai multe fete abrazive, de la contur pana la finisare. Pe Cupio.ro gasesti nu doar oje si produse de make-up, ci si ustensile si accesorii de beauty care iti usureaza munca acasa.

De asemenea, este recomandat sa hidratezi cuticula si apoi sa o impingi usor pentru a o indeparta. Nu taia cuticulele, deoarece acest obicei duce la o crestere mai rapida si un aspect neplacut. Nu uita sa le hidratezi cu un ulei special, care prin masare hraneste unghia in totalitate.

Aplica oja in straturi subtiri

Daca in cazul ojei clasice, inainte de aplicare este neaparat nevoie de o baza pentru unghii pentru a preveni deteriorarea unghiei, cu ajutorul produselor Cupio.ro lucrurile sunt cat se poate de simple.

O solutie simpla si rapida pentru o manichiura profesionala pe care o poti face chiar la tine acasa este noua formula de oja semipermanenta 3 in 1 Cupio Cupio One Step Easy Off !! No Base, No Top Coat, Just color !!!

Manichiura se poate realiza in cativa pasi simpli si de tine, acasa. Se pregatesc unghiile naturale dupa metoda standard, se aplica doua straturi subtiri de oja Cupio One Step, asemenea ojei clasice. Apoi, fiecare strat se va polimeriza aproximativ un minut la o lampa LED sau doua minute la una UV. Pot fi folosite pe unghii naturale, cat si pe cele false.

Un look perfect definit cu ajutorul extensiilor de gene fir cu fir

Daca manichiura arata perfect si look-ul fetei trebuie sa fie impecabil. Accentul trebuie pus in special pe machiajul ochilor. Pentru o privire intensa, defineste-ti perfect genele, cu ajutorul rimelului sau cu al genelor false. Extensiile de gene fir cu fir, permanente sau false, sunt destinate nu doar make-up artistilor profesionisti, ci si persoanelor fara experienta. Le poti aplica usor cu ajutorul adezivilor, prin exercitiu, acasa.

Tinuta

Nu uita de tinuta de business, care trebuie sa te avantajeze si sa fie potrivita pentru evenimentul si locatia unde are loc acesta. Nu vei da gres cu tinutele in alb si negru. Poti alege o fusta neagra tip creion si o camasa simpla, alba. Pentru un plus de mobilitate poti inlocu fusta cu o pereche de pantaloni office si, daca e racoare, poti opta pentru un sacou simplu, negru sau intr-o culoare puternica. Daca nu, poti opta macar pentru o pereche de pantofi colorati, care sa invioreze tinuta.

Pregateste-te asa cum se cuvine pentru o experienta de neuitat

Daca urmezi sfaturile oferite, vei obtine un look potrivit pentru un astfel de eveniment. Insa nu uita ca o conferinta dureaza cateva ore si va fi nevoie sa te gandesti si la cat de confortabile sunt produsele vestimentare si pantofii pe care ii porti.

Cupio sustine conferinta Femei de cariera

Deoarece Cupio e un brand adresat femeilor, va sustine conferinta “Femei de cariera”, organizata de Woman2Woman.ro pe 13 noiembrie, in Bucuresti. Participa si tu la eveniment daca esti interesata de cariera si afaceri. Pe langa informatiile utile de care vei beneficia, vei interactiona cu o serie de femei cu aceleasi interese ca si tine si, in plus, ai sansa de a castiga produse oferite la tombola de sponsorii evenimentului, printre care se numara si Cupio.

Printre sponsorii care vor sustine acest evenimentul se numara SEOmark.ro, sponsor principal, dar si Answear, All To Know si Cupio, care s-au alaturat ca sponsori secundari ai conferintei pe parcursul mai multor editii.

Evenimentul va fi moderat de catre Dorina Florea, o aparitie incantatoare pe care probabil o stii deja de la pupitrul Telejurnalului de la ora 14 si de la 20, programe de stiri difuzate la TVR1.

In plus, evenimentul este mediatizat si de catre: Acasa.ro, Afaceri si leadership feminin, Business24, Comunicatedepresa.ro, Comunicare-online.ro, Comunicate-PR.ro, Fashion8, Mujer.ro, JurnaluldeAfaceri.ro, PortalManagement.ro, PR2Advertising.ro, Profitinfo, PRwave, Ziare.com.