Lora rupe tăcerea și povestește, după 7 ani, cum au stat lucrurile în relația ei cu Doinița Oancea și Ionuț Ghenu, actualul ei partener și, totodată, fostul iubit al Doiniței. Cele două nu își vorbesc nici acum atunci când se întâlnesc. Acuzată la vremea aceea că l-a furat pe Ionuț din brațele Doiniței, solista spune că i s-a făcut o mare nedreptate, potrivit click.ro.

Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Lora a acceptat să vorbească și despre o parte mai puțin plăcută a vieții ei. Anul 2014, atunci când a fost acuzată că „i-a spart” casa Doiniței Oancea. „Dacă mâine Ionuț se îndrăgostește de o fată pe care eu o iubesc mult și e prietenă cu mine, eu niciodată în viața mea nu o să fiu omul care să lovească în cineva care s-a îndrăgostit de altcineva. Când ea a spus că nu am fost prietenele cele mai bune a fost prea târziu. A spus târziu. Când deja răul a fost făcut. Simt că mi s-a făcut o mare nedreptate. Oamenii trebuie să înțeleagă că cine plânge primul are dreptate. Am o relație senzațională cu Ionuț. Nimic nu se construiește pe înșelătorie”, a povestit Lora în emisiunea online „Acasă la Măruță”, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/lora-face-lumina-dupa-7-ani-despre-conflictul-cu-doinita-oancea-nu-vorbim-daca-ne