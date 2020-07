Lora a povestit în cadrul unei emisiuni tv cum se simte în Bali, după câteva luni de când alături de iubitul ei, Ionuț Ghenu, a rămas blocată, în urma unei vacanțe programate cu mult timp înainte. Nu s-a gândit niciun moment că ar putea rămâne prinsă acolo pentru atât timp, notează click.ro.

Artista a intrat în direct în cadrul emisiunii «Vorbește lumea», unde a vorbit despre noile schimbări in viața lor de cuplu, dar și cum gestionează faptul că sunt nevoiți să mai stea înca o lună acolo. Cei doi parteneri s-au mutat pentru a opta oară, și speră ca locul în care staua cum să fie permanent, până se vor întoarce acasă. „Am schimbat locuința. În casa asta stăm doar noi. Am un loc unde meditez, dar mă uit și la seriale. E o casă foarte mare, am închiriat-o pentru o lună. Avem net bun aici. S-au întâmpat multe. Îmi place din ce în ce mai mult aici, m-am obișnuit, ne-am adaptat.”, a declarat Lora pentru Protv, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/lora-nevoita-sa-se-mute-pentru-opta-oara-bali-i-fost-anulat-zborul-din-nou