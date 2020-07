Cântăreața Lora și partenerul ei, Ionuț Ghenu, au fost blocați în Bali pe întreaga durată a carantinei, începutul pandemiei de COVID-19 prinzându-i pe aceștia în locația de vis, de unde nu au mai putut pleca din cauza restricțiilor impuse de autorități pentru a stopa răspândirea virusului, amintește click.ro.

Deși pare un scenariu desprins dintr-o poveste, atunci când vrei cu nerăbdare să te întorci acasă nici raiul din Bali nu poate compensa dorul de cei dragi. În cele din urmă, după 135 de zile în care a fost „prizoniera” locației de vis, artista s-a putut întoarce acasă. Cum a aterizat în România, cântăreața nu a stat mult pe gânduri și s-a dus direct la un alt tip de răsfăț, lucru care probabil i-a lipsit în Bali. Aceasta a publicat câteva filmulețe dintr-un salon de cosmetică, unde își aranja manichiura, la scurt după ce a ajus în țara noastră, potrivit sursei citate.

