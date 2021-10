Lora este încă devastată după moartea mamei sale, Mihaela Petrescu, care a pierdut lupta nemilosul cancer în ianuarie, anul trecut. Invitată la podcastul lui Cătălin Măruță, Laura Petrescu, alias Lora, a rememorat clipele tragice în care și-a pierdut mama, unicul ei reper în viață după moartea tatălui său, notează click.ro. Lora și-a pierdut și tatăl pe când avea doar 4 ani!

„Mama mea a fost răpusă de cancer la sân. Am atins un prag al durerii atât de mare, că mi s-a transformat tot, minte, spirit. Mama mea a fost hiper sensibilă. După ce a murit tata, ea nu și-a mai refăcut viața. Eu atunci aveam 4 ani. Tatăl meu a fost medic chirurg urolog. Ei s-au cunoscut în campus. Mama era studentă la Farmacie, amândoi studenți la Iași. Eu am crescut la bunici până a reușit ea să cumpere un apartament din banii ei, în Galați. Încă de când eram eu la liceu mama se plângea de niște junghiuri la sân. Avea niște noduli, de când eram eu la liceu. Aveam 30 de ani când i-am cumpărat o casă mare în Județul Vaslui, cu teren mare, pentru că ea voia să stea în natură. Ca să merg în vizită la ea și să văd că ea deja era cu sânul bandajat. Deja crăpase sânul. Ea nu a fost diagnosticată. Am avut o discuție foarte dură cu ea. Ea a început să zică ce-și dorește să construiască în curte și eu eram șocată. I-am zis așa: dacă mai vrei să mai fii mama mea, te duci mâine dimineață la Iași, la doctor. A doua zi de dimineață, ea era plecată la Iași și a început chimioterapia. Era fericită că stătea cu mama ei naturală. Ea fusese dată spre adopție. Ea nu spunea nimic despre cancer.”, a povestit Lora, cu lacrimi în ochi la podcastul lui Cătălin Măruță, potrivit sursei citate.

