“Children of the World” este cadoul pe care Lori Glori îl dăruiește de sărbători tuturor copiilor de pe această planetă și are toate ingredientele ca să devină imnul copilăriei.

“Când am ascultat piesa pentru prima dată mi s-a facut instant pielea de găină. Primul meu gând a fost că mesajul acestei piese este potrivit pentru a conecta oamenii, pentru a-i face mai buni, pentru a-i determina să își schimbe atitudinea față de propria viață. Emoțiile pot fi trăite și muzical, iar “Children of the World” creează cadrul perfect pentru o astfel de experință”, a declarat Astrid Arens, președintele Asociației Voice Aid Germania și producătorul acestei piese.

Cu interpretarea de excepție a legendei muzicii pop, Lori Glori, piesa devine un cocktail de emoții. Lori este originară din SUA, San Francisco. Ea a cântat pe aceleași scene cu Backstreet Boys, Jennifer Rush, Barry White sau Spice Girls. De asemenea, a colaborat cu artișți precum DJ Bobo , Turbo B., Snap, Captain Hollywood, Century, Loft, sau Bill Summers și este vocalista trupei Intermission.

Dincolo de faptul că Lori este artist, ea este și mamă, iar acest lucru face ca emoția să fie transmisă cu mult mai multă intensitate.

Americanca revine în România cu “Children of the Word”, fiind cea de-a doua colaborare cu Norvis Music. Acum câteva săptămâni a lansat la Cat Music single-ul “Jungle Samba”, o producție Norvis Music.

Videoclipul a fost filmat în Malta și reflectă foarte bine mesajul melodiei. Regizorul a reușit să combine într-un mod armonios peisajele de poveste cu zâmbetele, bucuria și inocența copiilor.

EP-ul “Children of the Word” este lansat de Norvis Music și începând de astăzi este disponibil în toate magazinele digitale.

#WeAreUnited

Link Youtube: https://youtu.be/1nLJ-HXuyfo