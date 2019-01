Foresta Suceava s-a reunit la începutul acestei săptămâni, pe stadionul Areni, în vederea începerii pregătirilor pentru returul Ligii a III-a. În absența antrenorului principal Selim Benachour, primul antrenament din acest an a fost condus de secunzii Bogdan Tudoreanu și Mihai Guriță, care au avut sub comanda lor un număr de 19 jucători.

Noutățile de la reunirea “galben-verzilor” le-au reprezentat portarul Florin Logofătu (Viitorul Verești) și atacantul Andrei Pavel (Aerostar Bacău), dar și cei mai buni doi juniori de la LPS Suceava: portarul naționalei under 19 a Republicii Moldova, Augustin Cărbune și mijlocașul Daniel Bejenar. Acestora li s-au adăugat mai mulți tineri din județ, chemați să susțină probe de joc pe Areni. Este vorba de Cristofor Voloc, Gabriel Vatamaniuc și George Boinicu (toți trei de la Zimbrul Siret), Ionuț Lăcătușu (Siretul Dolhasca), Alexandru Danilescu (Recolta Fântânele) și Andrei Marțolea (ex – LPS Suceava).

Lotul complet de jucători prezent la reunirea Forestei Suceava a fost alcătuit din: Florin Logofătu, Augustin Carbune – Mădălin Onofraș, Paul Mateciuc, Andrei Mateiciuc, Paul Ionescu, Cristian Gulei, Robert Martin, Teodor Lungu, Ionuț Artenie, Robert Grumezescu, Andrei Pavel, Daniel Bejenar, Cristofor Voloc, Gabriel Vatamaniuc, George Boinicu, Ionuț Lăcătușu, Alexandru Danilescu și Andrei Marțolea.

Stranierii “galben-verzilor”, Matteo Rigoni, Matthieu Nguyen, Sid-Ali Bouadjila și Seven Cem urmează să soseasca la Suceava, iar Eugeniu Celeadnic se va prezenta abia joi la antrenamente.

“Am început pregătirea de iarnă într-o formulă incompletă. Deocamdată, am completat compartimentul ofensiv cu Andrei Pavel, dar mai suntem în discuții cu o serie de fotbaliști, ale căror nume le vom face publice în momentul în care vor semna contracte cu noi” a precizat președintele-executiv al clubului Foresta, Andrei Ciutac. Oficialul de pe Areni a explicat și motivele pentru care “galben-verzii” nu vor mai efectua un cantonament montan.

“În anii trecuți, echipa evolua în liga secundă. Anul acesta, suntem în Liga a III-a, iar din punctul nostru de vedere sezonul este compromis. Nu contează dacă termini pe locul 2 sau pe 8. Singura realizare ar fi fost promovarea. Din acest motiv, am decis să facem pregătirea de iarnă pe plan local. Pe partea fizică, ne vom pregăti pe pista și în sala stadionului Areni, iar pe partea tehnică pe terenul sintetic de la LPS. Vor fi însă și zile când vom merge la Dragomirna sau Adâncata, unde am reperat câteva trasee de alergare”, a adaugat Ciutac.

Foresta Suceava va disputa șase meciuri amicale până la startul returului, după cum urmează: cu CSM Pașcani (1 februarie), cu Aerostar Bacău (9 februarie), cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț (13 și 22 februarie), cu ACS Șomuz Fălticeni (16 februarie) și cu ACS Juniorul Vaslui (20 februarie). Clasată la finalul turului pe locul 6 în clasamentul seriei întâi a Ligii a III-a, Foresta va începe sezonul de primăvară pe 2 martie, când va înfrunta, pe stadionul Areni, satelitul celor de la FC Botoșani.