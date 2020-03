Grace Millane, in varsta de 22 de ani, a fost ucisa in timp ce calatorea in Noua Zeelanda, in decembrie 2018. Povestea ei a indurerat profund familia si are si in prezent reverberatii puternice in randul femeilor supuse constant violentelor.

Barbatul gasit vinovat de uciderea femeii britanice Grace Millane urmeaza sa fie condamnat vineri, 6 Martie. Proiectul Love Grace, insa, se concentreaza pe Millane si modul in care ceea ce i s-a intamplat afecteaza mii de femei supuse violentei.

Millane iubea gentile de dama

Millane iubea cu adevarat gentile de mana si, dupa moartea ei, familia a decis sa isi canalizeze energia si suferinta intr-un proiect umanitar numit Love Grace. Acesta este o actiune caritabila care ofera femeilor genti dama pline cu articole necesare pentru intretinere personala(periuta si pasta de dinti, sampon, sapun, deodorant, servetele, etc) sau de lux (parfum, esarfa, manusi, noitebook, stilou, etc).

Actiunea caritabila Love Grace este un exemplu despre cum o tragedie se poate transforma in ceva cu impact pozitiv si de durata. Dupa succesul pe care l-a avut actiunea in Marea Britanie, neozeelandezii au acum sansa sa aduca tributul lor lui Millane si sa ajute femeile care se pot gasi in situatii periculoase.

Ce este proiectul Love Grace

Hannah O’Callaghan, verisoara lui Millane si fondatoare proiectului Love Grace, a vorbit despre caritate si despre ce inseamna pentru femei situatiile violente. Multe dintre aceste femei au la dispozitie mai putin de 20 de minute pentru a scapa din situatiile periculoase. Cu toate ca sunt foarte bune pentru pregatirea copiilor, pentru care stiu sa impacheteze strictul necesar foarte repede, cand vine vorba despre ele, situatia se schimba. Astfel, femeile ajung deseori sa ramana fara nimic, complet descoperite.

Ideea de a avea o geanta pregatita cu toate lucrurile necesare, le poate schimba viata, ajutandu-le sa se simta normal chiar si in situatii disperate.

Cum te poti implica in proiectul Love Grace daca esti in Noua Zeelanda

Pentru a te implica in proiectul Love Grace, trebuie sa gasesti o geanta de dama draguta, curata, de aproximativ 30 cm, noua sau aproape noua. Completeaz-o cu necesitatile de baza si cateva articole din lista accesoriilor de lux. Optional – fa o poza cu geanta de mana si posteaz-o pe Instagram cu hashtag-ul #LoveGraceNZ# si incurajeaza-i si pe altii sa se inscrie.

Nu mai ramane decat sa lasi geanta la cel mai apropiat punct de colectare.

Raspunsul publicului la actiunea Love Grace

Raspunsul publicului la aceasta actiune a fost uimitor, femeile care au primit astfel de genti de dama fiind profund impresionate. Ele au declarat ca nu isi amintesc cand au primit ultima data un cadou. Au existat femei care nu avusesera niciodata o geanta de mana si nu le venea sa creada ca aceea este pentru ele. A fost chiar o femeie care a laminat eticheta Love Grace pentru a o putea purta la fiecare intalnire suport la care participa.

Eticheta Love Grace

Grace Millane care era o artista remarcabila, extrem de talentata, iar eticheta Love Grace se poate spune ca este creatia ei. Aceasta reprezinta o floare care a fost desenata chiar de Grace, iar logo-ul scris de mana Love Grace a fost preluat de pe o vedere trimisa mamei. Partea din spate a etichetei contine cateva informatii despre Millane, caritate si o declaratie care le amintestre femeilor sa creada in ele insele.