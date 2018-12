Un bărbat de 72 de ani, din Fălticeni, a fost lovit de o mașină, în timp ce traversa regulamentar o stradă din municipiu. Accidentul a avut loc ieri, la ora 14.00, și a fost provocat de o tînără de 19 ani, din Preutești. Șoferița și pietonul au fost verificați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză s-a întocmit dosar penal.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating