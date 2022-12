Miercuri seară un barbat de 43 ani din Suceava conducea autoturismul pe Calea Obcinelor iar la trecerea pentru pietoni din proximitatea intersectiei cu str. Leonard Mociulschi a acroșat un pieton de 69 ani angajat în traversarea strazii prin loc semnalizat și marcat.

În urma evenimentului rutier a rezultat vatamarea corporala ușoara a pietonului. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, fiindu-i prelevate și mostre biologice de sange în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de lucratori din cadrul Biroului Rutier – Politia Municipiului Suceava, sub aspectul savarșirii infractiunii de „Vatamare corporala din culpa”.