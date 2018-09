Un bărbat de 81 de ani, din Iași, și-a pierdut viața, după ce a fost lovit de o mașină, pe DN2, la Drăgușeni, în timp ce mergea pe carosabil. Accidentul s-a înregistrat ieri, în jurul orei 20.00, în timp ce victima se deplasa pe carosabil. Ieșeanul a fost surprins de un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani, din Drăgușeni. Șoferul a fost verificat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii au întocmit un dosar penal.

