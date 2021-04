Vineri, 16 aprilie, polițiștii Serviciului de Ordine Publică, Biroul Combaterea Delictelor Silvice au continuat verificările în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii”, efectând cercetări în cazul unui transport ilicit de material lemnos identificat în data de 04.04.2021.

La data de 04.04.2021,ora 08.10, in orasul Frasin, a fost identificat in trafic ansamblul auto format din cap tractor și semiremorcă care transporta material lemnos, respectiv cherestea rășinoase. Conducătorul auto a prezentat pentru control avizul pentru cantitatea de 4,97 mc cherestea rășinoase. Întrucât existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, ansamblul auto transportând 18 paleti de cherestea rășinoase, acesta a fost condus la sediul Ocolului Silvic Frasin, unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 53,66 mc cherestea rășinoase, cu 48,69 mc cherestea rășinoase in plus fată de volumul inscris în avizul de însotire.

În cauză s-a dispus sancționarea contravențională a societăți comerciale care opera transportul, aplicându-se o sancțiune în valoare de 6.000 lei conform art. 19, alin. (2), lit. c din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantității de 48,69 mc cherestea rășinoase în valoare totală de 31.157,35 lei conform O.M. 202/2021.

La 16.04.2021, ca urmare a extinderii verificărilor efectuate în cauză, a fost întocmit dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava și s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,evaziune fiscală” și ,,transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase în volum de peste 10 mc neînsoțite de documente specific de transport”, în referire la operatorul economic deținător al mijlocului de transport.

De asemenea, polițiștii au dispus indisponibilizarea mijlocul de transport folosit pentru comiterea infracțiunii, în valoare de aproximativ 33.000 euro.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava pentru probarea întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.