În perioada 23 septembrie – 01 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei, împreună cu doi reprezentanţi din cadrul Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control pentru verificarea legalităţii unor transporturi de material lemnos de pe raza Ocolului Silvic Râşca.

În luna martie 2020 operatorul economic supus controlului a emis cinci avize primare de însoțire a materialului lemnos pentru un volum total de 228,14 m.c. lemn rotund de esenţă fag și 3 m.c. lemn foc de esenţă carpen, iar din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că, respectivele transporturi de material lemnos nu au avut loc în realitate, situația scriptică justificată prin documente de către operatorul economic fiind în contradicție cu realitatea din teren.

Întrucât operatorul economic nu a putut justifica lipsa materialului lemnos aferent avizelor de însoțire eliberate, s-a dispus sancționarea contravențională în conformitate cu prevederile Legii nr.171/2010 cu amendă în cuantum de 15.000 lei și ca măsură complementară s-a dispus confiscarea a 231,14 m.c. lemn buștean de esenţă foioase, în valoare de 45.969,86 lei .

De asemenea, în urma verificărilor efectuate în bazele de date, poliţiştii au stabilit faptul că unul din mijlocele de transport folosite la transportul de material lemnos, deși nu are capacitatea tehnică constructivă să transporte material lemnos figurează radiat din circulație din anul 2011, pe acest nr. de înmatriculare în anul 2019 fiind emise 11 avize secundare de însoțire în volum total de 642,8 mc brad bușteni gater în valoare de 219.149,26 lei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „fals” și „uz de fals”, ce va fi soluţionat procedural.