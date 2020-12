În data de 17.12.2020, s-a organizat şi executat o acţiune pe raza municipiului Suceava pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Au fost efectuate controale şi verificări la 5 unităţi economice.

Au fost constatate 2 infracţiuni la art. 102 alin.1, lit.b, din Lg. 84/1998 rep. privind mărcile si indicațiile geografice.

De asemenea, au fost ridicate bunuri ridicare în vederea expertizării în valoare de 10.250 lei, constând în produse de îmbrăcăminte.

Spre exemplu, a fost depistat un bărbat 47 ani, din mun. Suceava care oferea spre comercializare în Complexul Comercial Bazar din mun. Suceava produse de îmbrăcăminte inscripționate cu mărci înregistrate, fără a deține certificate de calitate sau conformitate, existând suspiciuni că produsele ar fi contrafăcute.

Faţă de cei în cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de ,,punerea în circulație de produse purtând mărci înregistrate fără acordul titularului mărcii”.