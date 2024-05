Primăria comunei sucevene Șcheia prin primarul Vasile Andriciuc a primit o nouă recunoaștere națională a activității depuse în interesul cetățeanului. Instituția condusă timp de cinci mandate consecutive de primarul liberal a primit ”Diplomă de excelență” pentru ”reputația excelentă și atitudinea corectă în relația cu cetățeanul” după ce anul trecut a fost onorată de Uniunea Europeană cu ”Certificat de etichetă europeană pentru excelență în buna guvernare”. ”Meritul se acordă Primăriilor caracterizate prin reputația impecabilă în rândul cetățenilor, procesul studiului bazându-se pe nedectarea opiniilor și părerilor negative referitoare la timpul alocat soluționării problemelor și modul de organizare, Instituția având o reputație excelentă și o atitudine corectă în relația cu publicul”, se menționează pe diploma acordată în urma unui studiu de către Asociația Studiu de Cercetare a Informațiilor condusă de Ivan George Cătălin. Studiul de cercetare în baza căruia s-a acordat meritul a fost efectuat prin cele mai noi metode și tehnici informaționale. Respondenții au fost rugați să evalueze pe o scară cu 4 trepte nivelul de satisfacție privind mai multe componente în relație cu Primăria Șcheia statisticile indicând procente între 70-80% rezultate pozitive. Elementele vizate au fost onestitatea funcționarilor, explicațiile primite din partea funcționarilor, timpul de așteptare, competența, amabilitatea, timpul alocat soluționării problemelor, modul de organizare în relație cu publicul.

”Nu este meritul lui Andriciuc ci este meritul tuturor oamenilor din comună cărora le mulțumesc”

Primarul Vasile Andriciuc nu și-a ascuns satisfacția pentru acest premiu însă a ținut să sublinieze că meritul nu este al lui ci al cetățenilor comunei Șcheia. ”Cu mare satisfacție vă spun că la finele mandatului am niște bucurii enorme. Dacă anul trecut am primit ”Certificat de etichetă europeană pentru excelență în buna guvernare” singura distincție din județ înmânată de secretarul general al Guvernului Marian Neacșu, iată că acum am o altă mare surpriză de această dată din partea Asociației Studiu de Cercetare a Informațiilor care a acordat Primăriei Șcheia ”Diplomă de excelență”. Asta demonstrează încă o dată că localitatea Șcheia este una bine consolidată din toate punctele de vedere. Nu este meritul lui Andriciuc ci este meritul tuturor oamenilor din comună. Le mulțumesc acestor minunați oameni care locuiesc în comuna Șcheia și le mulțumesc în primul rând că m-au ales cinci mandate în funcția de primar. Împreună am dus comuna în acest punct în care să fie respectată la nivel local, național și chiar european. Încă o dată le mulțumesc oamenilor și le urez sănătate și să ducă mai departe faima și personalitea aparte a acestei frumoase comune Șcheia”,a declarat vizibil emoționat Vasile Andriciuc.