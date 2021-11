În Franța revoluționară, era ziua de 18 Brumar, anul VIII, prima zi a loviturii de stat a lui Napoleon Bonaparte. Abia întors din campania din Egipt, scundul Napoleon (avea doar 1,67 metri în înălțime) era considerat erou național.

Susținut de câțiva membri cu autoritate ai guvernului (mai ales de Talleyrand), și-a îmbrăcat cea mai strălucitoare uniformă de general – pantaloni albi, redingotă albastră, cu revere brodate cu auriu, și o eșarfă viu colorată cu roșu, alb și albastru în talie – și a defilat pe străzile Parisului în urale dezlănțuite. A intrat apoi în Grădinile Tuileries pentru a jura credință unei camere a guvernului (Consiliul Bătrânilor) și apoi a trimis rapid 300 de soldați pentru a „proteja” cealaltă cameră, Consiliul celor Cinci Sute.

A doua zi, Napoleon a luat cuvântul, plin de îndrăzneală, în fața celor două grupuri, însă Consiliul celor Cinci Sute, mai ales, s-a întors împotriva lui cu înverșunare, și Napoleon, palid și începând să se bâlbâie, a trebuit să fie însoțit afară din cameră de patru soldați.

Nereușind să farmece guvernul prin vorbe, Napoleon a făcut ce știa el să facă mai bine.

A trimis trupe. Soldații lui s-au năpustit în Orangerie, forțându-i pe cei 500 de membri să fugă pe ferestre.

În seara zilei de 10 noiembrie, Bonaparte a fost declarat Prim Consul; guvernarea republicană, cunoscută sub numele de Directorat, luase sfârșit.

Din acea zi și până la abdicare, Napoleon a deținut puterea supremă în Franța.

Cu șase ani mai înainte, guvernul revoluționar abolise proslăvirea lui Dumnezeu și, din acea zi aniversară, se găsise un înlocuitor.

Tot la 9 noiembrie:

1918: Kaiserul Germaniei, Wilhelm, abdică și fuge în Olanda.

1925: Adolf Hitler înființează SS (Schutzstaffel sau „Corpul de protecție”) cu rolul de gardă de corp personală.

1965: Este abolită pedeapsa capitală în Marea Britanie.

