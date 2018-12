Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava a reuşit să câştige derby-ul seriei cu CSM Bacău, cu scorul de 38–31, într-o partidă disputată pe teren propriu. Pentru elevii antrenorului Răzvan Bernicu, aceasta este o victorie de moral, şi asta deoarece înaintea partidei ambele echipe erau deja calificate în faza următoare a competiţiei, în grupele principale.

„Aşa cum ne-am aşteptat, am avut un meci greu, dar sportivii noştri şi-au dorit foarte mult victoria şi au abordat mult mai bine partida, faţă de cea din tur, când am greşit mult şi nu prea a funcţionat apărarea. Bacăul are o linie de 9 metri foarte puternică, dar de această dată ne-am închis bine în apărare şi nu le-am mai permis să marcheze uşor. Dăruirea şi atitudinea jucătorilor noştri a fost total diferită şi au demonstrat că trec printr-o perioadă foarte bună, ce sper să continue şi-n faza următoare a competiţiei”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

LPS Suceava a abordat acest meci cu un lot format din sportivii: Gabriel Bejinariu, Iulian Roşu, Robert Chirilă, Ovidiu Cozorici (2), Ştefan Jităreanu (1 gol), Antonio Pintilei (11), Iulian Puzdre, Claudiu Lazurcă (15), Alexandru Andreescu, Nicolae Fica, Marian Agrigorcioaie, Fabian Rusu, Iulian Vizitiu (7), Cristian Bejinariu (1), Andrei Lazoreac (1) şi Mihai Huţan.

Joi, LPS Suceava va încheia returul şi meciurile oficiale pe anul 2018, cu un meci în deplasare la LPS Iaşi.

Rezultatele etapei a IX-a

LPS Suceava – CSM Bacău 38–31

LPS Roman – LPS Piatra Neamţ 33–22

LPS Vaslui – LPS Iaşi 37–28

Clasament

1. CSM Bacău 9 7 0 2 331-272 21

2. LPS Suceava 9 6 2 1 308-280 20

3. LPS Vaslui 9 4 1 4 285-296 16

4. LPS Roman 9 3 1 5 258-292 13

5. LPS Iaşi 9 2 0 7 226-256 11

6. LPS Piatra Neamţ 9 2 2 5 25-269 10*

echipa penalizată cu două puncte