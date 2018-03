LPS Suceava s-a calificat la turneul semifinal al Campionatului Naţional de handbal masculin pentru juniori I. Formaţia antrenată de Răzvan Bernicu a ajuns între cele mai bune 24 echipe din ţară la această categorie de vârstă din postura de ocupantă a primului loc în Seria A. Claudiu Lăzurca şi compania s-au impus în ultima etapa, cu scorul de 33-31, în deplasare, la Adjud şi au terminat sezonul regulat cu 16 victorii în 18 meciuri, la egalitate de puncte cu CS Municipal Ştiinţa Bacău, dar beneficind de avantajul meciurilor directe.

“Sunt mulţumit de cum s-au mişcat băieţii în sezonul regulat, ţinând cont că am câştigat seria cu o singură înfrângere în 18 etape. Suntem însă abia la jumătatea campionatului, iar aceste rezultate ne obligă să trecem de turneul semifinal. Ne dorim mai mult, mai ales că, în urmă cu doi ani, am câştigat bronzul cu această generaţie cu care am pornit de la minihanbal”, a declarat antrenorul juniorilor I de la LPS, Răzvan Bernicu.

LPS Suceava mizează în actuala ediţie de campionat pe următorul lot de jucători: Cosmin Moglan, Florin Mihăescu – Antonio Pintilei, Robert Alupoaie, Marcelo Oargă, Ovidiu Cozorici, Tudor Muntean, Claudiu Lăzurcă, Robert Chirilă, Vlad Niculică, Bogdan Cozorici, Vlăduţ Lazoreac, Samuel Stanciuc, Ionuţ Logofătu, Albert Vizitiu, Casian Gabinat, Ioan Muntean ţi Marius Fica.

Turneele semifinale ale Campionatului Naţional pentru juniori I vor avea loc în perioada 18-22 aprilie, pe teren neutru, într-un format de patru grupe a câte şase echipe, primele două clasate urmând să se califice la turneul final.