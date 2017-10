În acest an, Campionatul Naţional de rugby în şapte pentru juniori sub 19 ani se joacă în sistem open şi a adunat la start opt echipe. LPS Focşani, Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” Bucureşti, Colegiul Naţional „Aurel Vlaicu” Bucureşti, CSŞ Gura Humorului, FC Argeş Piteşti, CSŞ Poli Iaşi, CSŞ Baia Mare şi LPS Suceava vor găzdui câte un turneu la care se joacă fiecare cu fiecare.

Primul turneu din acest an a fost organizat de CSŞ Baia Mare, următoarele urmând să fie la Piteşti, Iaşi şi Bucureşti, celelalte patru urmând să fie în 2018.

La competiţia băimăreană LPS Suceava a fost în grupă cu CT „Dinicu Golescu” Bucureşti, CSŞ Poli Iaşi şi LPS Focşani, în cealaltă grupă fiind CSŞ Gura Humorului, CN „Aurel Vlaicu” Bucureşti, FC Argeş Piteşti şi CSŞ Baia Mare.

În primul meci, LPS Suceava, formaţie pregătită de profesorul Dumitru Livadariu, a întâlnit echipa CSŞ Poli Iaşi. La capătul unui joc extrem de echilibrat, sucevenii s-au impus cu 12-10. Pentru învingători au marcat Medrihan şi Ianoş, eseui şi Traci o transformare.

În a doua partidă, LPS Suceava a avut ca adversară vicecampioana naţională de anul trecut, CT „Dinicu Golescu” Bucureşti. Partida a fost dezechilibrată din start din cauza eliminării din joc a unui rugbist sucevean. Cu un om în plus pe teren, bucureştenii au câştigat lejer cu 24-5, eseul bucovinenilor fiind marcat de Traci.

În ultimul joc din grupă LPS Suceava a învins LPS Focşani cu 33-5. Pentru suceveni au marcat Cora, Cozma, Cuzeac, Solodiuc, Pascu eseuri, Traci a reuşit trei transformări, iar Cora una.

Partida pentru locurile III-IV a fost un derby sucevean care a opus echipele LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului. La capătul unei dispute aprige, dar deosebit de spectaculoase elevii antrenorului Dumitru Livadariu au câştigat cu 22-12. Pentru LPS Suceava au punctat Traci, două eseuri, Ianoş şi Solodiuc câte unul, acelaşi Traci reuşind şi o transformare.

„A fost un turneu reuşit pentru noi şi mă bucur pentru acest rezultat. Suceava are şi va avea jucători, în echipa noastră fiind doar trei sportivi născuţi în 1999, restul fiind din 2000 sau mai mici” a declarat antrenorul Dumitru Livadariu.