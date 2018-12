Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava va încheia mâine meciurile oficiale din anul 2018 pe teren propriu, cu o confruntare în compania celor de la LPS Piatra Neamţ. În acest prim meci din returul sezonului regulat, sportivii pregătiţi de antrenorul Tudor Orăşanu pornesc din postura de favoriţi, şi asta deoarece sunt lideri în serie cu patru victorii din tot atâtea meciuri disputate în tur. În tur, sucevenii s-au impus fără probleme, cu 3–0 la seturi, pe seturi la 5, 16 şi 14. Totuşi, voleibaliştii suceveni vor evolua la o zi după ce au meci la seniori, majoritatea dintre ei fiind componenţi de bază a echipei CSM Suceava, echipă ce încheie mâine anul 2018, tot pe teren propriu.

„Sincer mi-e frică de acest meci, deoarece tot timpul am avut probleme după ce cu o zi înainte am avut de jucat la seniori. Când n-am avut la seniori, şi mă refer la partida de la Botoşani, am jucat mult mai bine şi ne-am impus fără probleme în faţa unui adversar ce nu avea set pierdut până atunci. De aceea trebuie să tratăm foarte serios acest meci, mai ales că adversarii noştri sunt în creştere de formă, iar în ultima etapă au câştigat la Râmnicu Sărat”, a declarat antrenorul Tudor Orăşanu.

Clasament

1. LPS CSS Suceava 4 4 0 0 0 15

2. CSS Botoşani 4 3 0 0 1 12

3. LPS Piatra Neamţ 4 1 0 1 2 6

4. CSS Buzău 4 0 1 1 2 3

5. CN.Vlahuţă Râmnicu Sărat 4 0 1 0 32

Sursa foto: www.gazetasv.ro